«Кричала от боли»: как россиянку обрекли на смерть у туалета

Следственный комитет Свердловской области запустил проверку по факту смерти 30-летней жительницы Екатеринбурга Надежды Богдановой в городской клинической больнице №20. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ведомстве.

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«Надеюсь, правоохранители помогут. Мне сейчас очень плохо. Надеюсь, их накажут по статьям уголовного кодекса о неоказании помощи больному, причинении смерти по неосторожности, а также за халатность. Я попросил провести медэкспертизу, чтобы установить виновных в смерти моей жены», — рассказал «Газете.Ru» 41-летний супруг погибшей Андрей Богданов, который 11 марта подал заявление в Следком.

Об истории стало известно накануне, 10 марта, когда мужчина обратился за помощью к СМИ. Он рассказал, что его жену 9 марта увезли в больницу на скорой помощи с диагнозом «панкреатит», передавал Telegram-канал «Лампа». Сначала екатеринбурженку положили в общую палату, однако в первую же ночь перевезли вместе с кроватью в коридор, к туалету.

Во время визита супруг пациентки возмутился тем, что она получает лечение в таких условиях. Он записал разговор с двумя врачами и распространил его в сети.

«Мы перевезли ее, потому что что она мешала другим пациентам. У нее был возбуждение. Вас же не было рядом – некому было ее успокоить. Давайте ее не будем туда-сюда таскать. <…> Она кричала, падала на пол. Мы ее просто изолировали от других, но лечение она получает то же самое»,

— заявил в ходе разговора один из сотрудников медучреждения.

Другой медик на той же записи сообщила, что пациентка мешала спать всем соседкам по палате. «А чего вы беспокоитесь. Вы видели, как она себя вела? Ничего страшного, [что пациентка в коридоре] — она же спит. Сегодня не спали все женщины в палате – она вела себя очень неадекватно», — подчеркнула врач.

При этом на слова Богданова о том, что он может обратиться к СМИ за помощью, врачи ответили, что не боятся журналистов. Позже мужчина узнал, что его супруга спала в тот день, потому что ей ввели укол снотворного, передавал сайт kp.ru.

Через день екатеринбуржец снова пришел в отделение – он почувствовал, что его супруга, которая на тот момент все еще лежала у туалета, испытывает сильнейшие боли и сообщил об этом врачам. «Я увидел жену свою в коматозном состоянии. Она еле дышала. Я докторам подошел и сказал, что она плохо дышит, а они заявили: «Ничего страшного – она спит, все будет хорошо». Часа три ни один врач не подходил. Только один подошел потом, констатировал смерть и все», — рассказал мужчина «Лампе».

Позже он снова явился к лечащему врачу, чтобы узнать, почему его больной супруге не оказывали должной помощи. «Она ведь от боли кричала. Вы не могли сразу в реанимацию положить ее, обследовать не могли? Никто не подошел из вас», — возмущался екатеринбуржец.

В свою очередь врач заявил, что лечение оказывалось в полном объеме. «Пока вас не было [пациентке] и капельницы делали. <…> У нее не было показаний для реанимации. Она кричала не от боли — не говорила про боль вообще ничего. Она говорила, что боли у нее нет. Нет, я не ощущаю себя виновным, так как мы сделали все, что мы смогли. Выйдите из кабинета!» — сказал сотрудник больницы, добавив, что ему не стыдно за случившееся.

На данный момент, помимо Следкома, свою проверку организовали прокуратура Екатеринбурга, управление здравоохранения города и местный Росздравнадзор.

Известно, что погибшая, как и ее супруг, имела инвалидность. Детей у пары не было. «Она была хорошей, плохого никому не делала. Я ее любила, как сестру. Как я теперь буду без нее жить»,

— рассказала «Газете.Ru» подруга умершей женщины Татьяна Волкова.

Знакомые Богдановой заявили, что будут добиваться справедливости в расследовании ее смерти. «Надя никогда не пила, не курила. Была веселая, общалась со всеми друзьями с детского дома, никогда никому зла не делала, только помогала. Все ее ценили», — отметила приятельница скончавшейся Валентина Михайлова в разговоре с «Газетой.Ru».

Положительно отзываются и о муже Богдановой. Известно, что в конце 2019 года он принял участие в розыгрыше автомобиля от одного из местных СМИ – выиграв конкурс, мужчина не оставил машину себе, а подарил ее екатеринбургскому интернату для умственно отсталых детей, в котором когда-то воспитывался.

Организатор данного розыгрыша рассказал «Газете.Ru» о том, как он и его коллеги были растроганы поступком Богданова. «Мы пришли с ним в автосалон, чтобы он эту машину получил, а он говорит: «Я отдам ее в детский дом, где вырос». Нас, конечно, это все очень шокировало. Он — инвалид второй группы, всю жизнь промотался по интернатам, недавно получил квартиру, нашел жену. Получается, только-только у него все стало складываться в жизни, и вот произошла трагедия», — сообщил журналист Андрей Казанцев.