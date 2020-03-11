На $100 млн: арестовано имущество Назарбаевых в Лондоне

В Лондоне власти наложили арест на недвижимость родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — под удар попали два особняка и квартира. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

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По данным СМИ, имущество арестовали еще весной 2019 года, однако суд раскрыл собственников только сейчас — ими оказались дочь и внук экс-президента Казахстана. Британские власти предписали им доказать происхождение около $100 млн на покупку недвижимости в дорогом районе столицы.

«Дарига Назарбаева — действующий спикер казахстанского сената, ее сын Нурали Алиев и его жена Аида приобрели недвижимость на сумму более $100 млн. Особняки и квартиру при этом собственники оформили на три офшора», — пишет «Би-би-си». Подчеркивается, что текущая рыночная стоимость может быть намного выше.

По запросу британских правоохранителей в прошлом году был арестован огромный особняк, расположенный на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню — с личной охраной, подземным бассейном и кинотеатром. Также арестовали дом в престижном районе Хайгейт и большую квартиру в Челси. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, однако хозяева были не указаны.

Спустя почти год журналисты «Би-би-си» вместе с организациями Finance Uncovered и «Трансперенси Интернешнл» опубликовали расследование, благодаря которому удалось установить имена собственников. Сразу после этого судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке. Внук экс-главы Казахстана Нурали Алиев просил суд засекретить адреса лондонских домов ради безопасности его детей, однако получил от судьи отказ.

В результате расследования выяснилось, что вся недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. Следователи из Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) предполагают, что все имущество было куплено на доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Рахат Алиев известен преступной деятельностью с 2000-х годов. После ссоры с президентом Казахстана Назарбаевым в 2008 году он был лишен всех рангов, чинов и званий, а также заочно приговорен в совокупности к 20 годам лишения свободы по обвинению в убийстве двух банкиров.

Впоследствии скрывался в Австрии, где ранее занимал должность посла. Несмотря на неоднократные требования об экстрадиции на родину, некоторое время Алиев был под защитой австрийской полиции, где подал заявление на предоставление политического убежища. В ответ на него завели уголовное дело — Алиева поместили в тюрьму, где он в феврале 2015 года совершил суицид.

Вместе с тем защитник дочери и внука казахстанского экс-президента утверждает, что Назарбаева и Алиев развелись в 2007 году, в то время как саму недвижимость семья приобрела уже в 2008 году — поэтому Алиев не может быть связан с имуществом. Адвокаты семьи заявили, что они предоставили британским правоохранителям все документы об управлении Назарбаевой своими финансами.

«NCA отказалась изучать представленные документы. Они настаивают на публичном судебном разбирательстве», — сообщила в суде адвокат Клэр Монтгомери.

В случае, если Назарбаевы не смогут доказать законность своих доходов, правоохранительные органы вновь обратятся в суд. Они будут ходатайствовать о конфискации и продаже имущества на аукционе — все средства будут направлены в британскую казну.

Между тем сообщается, что имуществом казахстанцев заинтересовались в рамках кампании, направленной на борьбу с отмыванием незаконных капиталов через покупку домов в Великобритании. Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно было приобретено на честные доходы.

При этом требования доказать чистоту финансов возможно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам родом не из Европы и подозреваемым в тяжких преступлениях с любым гражданством.

По данным СМИ, в 2018 году Высокий суд выписал первый ордер банкиру из Азербайджана — на родине он был осужден за хищения. Женщине удалось оспорить его — разбирательства длились на протяжении года.