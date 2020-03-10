Маскируется под лихорадку: коронавирус мутировал и «поумнел»

Коронавирус научился маскироваться под другое заболевание – лихорадку денге. Об этом заявили сингапурские ученые и врачи, передает газета The Straits Times.

«Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге — высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 симптомов — насморка, кашля, боли в горле», – сообщают авторы исследования.

Порой анализы на денге могут показывать ложноположительные результаты — при этом человек на деле болеет коронавирусом. В городе-государстве зафиксировали уже два случая, когда сначала диагностировали лихорадку, но после ситуация ухудшалась и выявлялся коронавирус.

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Сингапурские медики подчеркивают, что точная диагностика на коронавирус крайне важна – неправильное лечение может представлять опасность не только для пациента, но и для окружающих.

Лихорадка денге также может привести к смертельному исходу. В Индонезии за январь и февраль 2020 года заболели более 14,7 тыс. человек, умерли 94 пациента.

2 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал РИА «Новости» о симптомах коронавируса COVID-19.

«В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент – в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39°C наблюдается очень редко», — подчеркнул доктор.

Эксперт отмечал, что повышение температуры и ее значения говорят о тяжести течения заболевания. «Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много легких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка», — подчеркивал Лукашев.

Основным проявлением коронавирусной инфекции является именно вирусная пневмония, резюмировал он.

В 2013 году Лукашев рассказывал «Газете.Ru» о другом коронавирусе — MERS. «Коронавирусы известны достаточно давно и считались безопасными. Были известны вирусы, которые вызывают респираторные инфекции, причем в легкой форме. Но когда возник вирус атипичной пневмонии (SARS), стало ясно, что он очень опасен. И с тех пор коронавирусы считаются намного более серьезными вирусами, чем раньше», — отмечал вирусолог.

Он добавлял, что вирус должен был мутировать, чтобы приспособиться к человеку. Аналогичная ситуация, добавим, складывается и с COVID-19.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком болезни. Ими оказались панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца. Согласно данным проведенных исследований,

коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Сейчас в мире, по официальным данным, заражены коронавирусом COVID-19 почти 114 тыс. человек. Вылечились от болезни 63 700 пациентов, скончались — 4014 человек. Врачи отмечают, что опаснее всего новая болезнь — для людей старше 40 лет, чем старше человек, тем слабее у него иммунитет. Медики также утверждают, что дети чаще, чем взрослые, болеют гриппом, но редко заражаются коронавирусом.

Более того, при новом вирусе около 15% случае болезни протекают тяжело, а 5% — крайне тяжело при смертности в 3-4%. У гриппа эти показатели ниже.