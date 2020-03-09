Путевки в карантин: в США причалил лайнер с больными COVID-19

Продолжит распространяться

— Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире к 10 марта составляет 114 066 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались от болезни 4018 пациентов. 63491 человек выздоровели.

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— Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что предположительно коронавирус будет распространяться по всему миру, как минимум, до июня.

— В России штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что по состоянию на 10 марта в стране зафиксировано 20 случаев заражения: два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 17 — у россиян. При этом трое заболевших уже выздоровели и были выписаны из больниц. Кроме того, COVID-19 был диагностирован у гражданина России, находящегося в ОАЭ.

3,5 тысячи заперты на лайнере

— В США круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находится 3533 человек, направлен из порта в Сан-Франциско в ближайший порт Окленд — известно, что на борту судна 21 человек заражен вирусом COVID-19. Во вторник, 10 марта, власти начнут эвакуацию с судна.

— Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что порт в Окленде выбрали из-за его близости к аэропорту и военной базе. Эвакуация всех пассажиров займет до трех дней. Он также сообщил, что корабль не останется в порту Калифорнии — его отбуксируют в место изоляции.

— Также сообщается, что около 2 тыс. пассажиров лайнера будут помещены в карантин на территории военных баз США. Однако планируется, что весь экипаж до проверки на коронавирус останется на борту лайнера.

— Между тем правительство Канады заявило о намерении эвакуировать всех граждан страны, изъявивших такое желание, с борта круизного лайнера Grand Princess — на борту находятся 237 канадцев. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел Канады.

Более сотни стран

— Согласно данным ВОЗ, более 100 стран по всему миру сообщили о подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

— В связи со вспышкой вируса Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну, сообщила радиостанция Kan. По заявлению властей, все граждане должны будут провести две недели в самоизоляции, а прибывшие иностранцы будут допущены, если у них есть место, где они смогут пробыть карантинный срок.

— Тем временем, количество стран, где люди скончались в результате болезни, увеличивается. Так, издание Bild сообщило о первых двух случаях смерти от коронавируса в Германии. Известно, что один из умерших пациентов жил в округе Хайнсберг, который стал одним из эпицентров эпидемии в стране. Еще один человек скончался от коронавируса в городе Эссен. Первый смертельный случай был зарегистрировал 9 марта и в Канаде.