Больных стало больше: в Москве выявлены новые заражения коронавирусом

В России количество зараженных коронавирусом повысилось еще на три человека. Таким образом, в России зафиксированы 20 случаев заражения вирусом нового типа, который вызывает пневмонию, приводящую в некоторых случаях к смерти. Информацию о новых зараженных сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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В сообщении также было указано, что все из новых зараженных посещали Италию в последние две недели.

«Результаты подтверждены в установленном порядке», — указывается в заявлении оперативного штаба о новых случаях распространения COVID-19 в России.

По данным штаба, все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах. В сообщении также уточняется, что 17 человек из 20 заболевших — россияне, которые ранее вернулись из Италии. Два случая заражения были выявлены у граждан Китая, еще один у итальянца, который приехал в Россию.

Одна из заболевших и вся ее семья продолжают «находиться в изолированных боксах инфекционного отделения одной из больниц Московской области под наблюдением врачей». «Заболевание протекает в легкой форме. <...> Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус», — передает РИА «Новости».

Вместе с тем, как передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на городской оперативный штаб, один из трех новых московских пациентов, у которых зафиксировано заболевание, находится в состоянии средней тяжести.

В настоящий момент заболевшие есть в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Белгородской и Калининградской областях. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением.

Накануне Италия стала лидером среди стран, где больше всего умирает пациентов от заражения. Так, там погибает каждый двадцатый зараженный, сообщает РИА «Новости», основываясь на статистике.

В воскресенье, 8 марта, в Италии резко возросло число смертей. Количество жертв составило 366 человек — 4,96% из 7,3 тыс. зараженных. Второе место в этом рейтинге занимают США. Там медики зафиксировали только 472 случая заражения, но жертвами вируса уже стали 19 человек (4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом — Иран (2,96%).

Среди неблагополучных по распространению коронавируса стран значится также Южная Корея, но там дела обстоят лучше. Среди зараженных только 0,68% летальных исходов. Однако эта страна занимает лидирующую позицию по доле зараженных. Там, на каждый миллион граждан стран приходится 142,1 подтвержденных случая коронавируса. В тройке лидеров оказалась и Италия, заняв вторую позицию с показателем 121,9 человека на миллион. На третьей строчке — Иран (80,9), затем идет Китай (58,3).

Этот показатель также оказался высоким в таких европейских странах, как Швейцария, Норвегия. Примерно один уровень поддерживают Швеция, Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Германия, Австрия и Британия.

Тем временем распространение коронавируса по всему миру влияет не только на мировую политику, но и на культурное сотрудничество. Ранее стало известно, что гастроли Большого театра во Франции не состоятся, так как французские власти решили отменить все массовые мероприятия, в которых могут участвовать свыше 1 тыс. человек.

«Гастроли оперных солистов, хора и оркестра Большого театра во Францию, которые должны были проходить с 10 по 15 марта в Тулузе и Париже, не состоятся из-за решения французских властей отменить все массовые мероприятия», — сказала в комментарии РИА «Новости» пресс-атташе театра Катерина Новикова.

О том, что вирус стремительно передается от человека к человеку стало известно в конце декабря прошлого года. Тогда власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что в многомиллионном городе Ухань произошла вспышка неизвестного ранее типа пневмонии. Согласно выводам медиков, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа. ВОЗ посчитала, что эта вспышка является чрезвычайной ситуаций международного значения.

На сегодняшний день, по данным портала DXY.cn, зафиксированы почти 111 тыс. заражения. При этом жертвами заболевания стали почти 4 тыс. пациентов. Вылечились более 62 тыс. человек.