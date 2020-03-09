Давно такого не было: синоптики обещают теплое и мягкое лето

Летняя температура обещает быть очень комфортной для человека, это показывают долгосрочные расчеты. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Российская газета».

Реклама

Он отметил, что использованная им новейшая технология долгосрочных прогнозов оправдалась в эту аномально теплую зиму. Тишковец заявил, что тепловую аномалию он предсказал еще в августе 2019 года.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, всё оправдалось», – подчеркнул синоптик.

Грядущее лето будет теплым – причем и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

«Средняя температура для Русской равнины — это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта», – подчеркнул специалист. Температура, превышающая 27°C, представляет собой стресс для организма, добавил Тишковец. Жители европейской России уже давно не видели нормального лета – без экстремальных жары и дождей, которыми запомнился прошлый теплый сезон.

«Нормальная летняя погода напомнит о себе», – отметил синоптик.

Внутри этого «коридора» в 21-27°C возможны и снижения, и повышения температуры. «И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета», – резюмировал он.

В конце февраля сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселев заявил, что аномальная зима, пришедшая в Россию, не вызовет сверх-жаркого или сверх-холодного лета. «Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — подчеркнул эксперт.

Несколькими днями ранее Евгений Тишковец назвал лето 2020 года «малиновым». «Я обозвал его «малиновым», потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта», – заявил он.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал долгосрочный прогноз на лето, данный в «Фобосе». По его словам, для таких заявлений нужно иметь по меньшей мере связь с космосом. Об этом синоптик заявил «Газете.Ru».

«Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова. В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды. Так, топнув ногой, сказать, что лето будет прекрасным, нам не удастся. Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией», — сыронизировал Вильфанд. Он выразил мнение, что прогноз центра «Фобос» не основывается на научных данных.

«В нашей стране каждый человек имеет возможность высказать свою позицию по погоде. Но автор методики должен на что-то ссылаться, какие-либо конкретные цифры, хотя бы объяснять методологию прогнозирования, прежде чем заявлять, что погода будет «классной». Тогда действительно можно было бы что-то обсуждать», — подчеркнул он.

Синоптик пообещал, что до конца марта Гидрометцентр обязательно предоставит свой прогноз погоды на летний период. Тем не менее вероятность того, что он сбудется, составляет всего 65%, подчеркнул Вильфанд.

Споры синоптиков вызвала и аномально теплая зима — когда по всей России температура значительно превышала норму, а в европейской части России какое-то время и вовсе была плюсовой. Вильфанд и его подчиненные окрестили эту зиму «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд. Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Евгений Тишковец, в свою очередь, призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».