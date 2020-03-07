Италия закрыла север: как мир борется с коронавирусом

В ночь с 7 на 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который регулирует передвижения по Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонту, Марке — всего он коснулся 14 провинций. Въезд и выезд там разрешен только по медицинским показаниям. Кроме того, закрыты музеи, галереи и другие места, где собирается большое число людей.

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В какую сумму Китай оценил борьбу с COVID-19

— Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире к 8 марта составляет 105 335 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались в результате инфицирования 3587 пациентов. 59 815 смогли побороть болезнь.

— ВОЗ получит $20 млн на борьбу с новым коронавирусом. Такие деньги организации выделят власти Китая, сообщил ее директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Добро пожаловать на карантин

— Коронавирус выявили у жительницы Подмосковья, которая 25 февраля вернулась из Цюриха. Помимо нее, заражение подтвердили еще у четверых граждан РФ: трое больных госпитализированы в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все они содержатся в инфекционных боксах, за их состоянием следят врачи.

— Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта будет отправлять в столицу Ирана Тегеран только один рейс в неделю в связи с распространением коронавируса. Ранее самолеты летали туда ежедневно.

— Москвичей будут отправлять на карантин после посещения семи стран. В перечень вошли Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В Нью-Йорке объявили режим ЧС

— Число заболевших COVID-19 во Франции увеличилось за сутки в полтора раза. Таким образом, общее число инфицированных достигло 949 человек, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

— Власти Нью-Йорка вводят режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Режим чрезвычайной ситуации позволит ускорить процедуры закупок и найма сотрудников для борьбы с COVID-19. Угроза для населения при этом оценивается как низкая.

— В Египте коронавирус выявили у 45 человек на борту туристического теплохода, сейчас находящегося в городе Луксор. Заболевшие египтяне входят в состав экипажа.

— В Японии умер еще один человек с круизного лайнера Diamond Princess, где ранее произошла вспышка COVID-19, сообщает газета «Асахи». Таким образом, число погибших с круизного судна увеличилось до семи.

— В Иране число заражений достигло 5 823 случаев, из них 145 — со смертельным исходом. За сутки скончался 21 человек, сообщили в местном минздраве.

— Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную аудиенцию онлайн. Она будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, сообщает служба печати Святого престола. Такие меры связаны с необходимостью избежать опасности распространения вируса COVID-19 из-за наплыва народа на пунктах контроля при входе на площадь, отмечается в сообщении.