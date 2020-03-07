Еще четверо зараженных: коронавирус атакует россиян

В России за один день зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге», — указано в сообщении.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, все заболевшие россияне совершали поездки в Италию за последние две недели. Сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах, власти ведут работу по помещению под медицинское наблюдение всех, кто с ними контактировал.

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Накануне в РФ были выявлены еще шесть инфицированных коронавирусом: пятеро из них были госпитализированы в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие также недавно вернулись из Италии, сообщили в Роспотребнадзоре. Один из них находится в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Властям уже удалось установить круг лиц, с которыми общались зараженные. За ними наблюдают медики — трое находятся в больнице с симптомами ОРВИ, их проверяют на наличие вируса.

Как сообщал Роспотребнадзор, по состоянию на 7 марта в России было зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Учитывая новые данные, теперь число инфицированных возросло до 14.

«В Российской Федерации на сегодняшний день... зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 — у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 — у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением», — пояснялось в сообщении на сайте ведомства.

При этом один из заболевших — сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров — утром 7 марта уже покинул больницу, где проходил лечение от COVID-2019.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — сообщали в мэрии Москвы, передает РИА «Новости».

В связи с распространением COVID-19 Роспотребнадзор призвал соблюдать основные правила, которые могут уберечь от заражения. «Напоминаем о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками», — заявили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что поверхности и такие устройства, как клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни также требуют регулярной дезинфекции.

Однако, если избежать ухудшения самочувствия все же не удалось, россиянам следует избежать посещения людных мест и вызвать на дом врача. Основные признаки инфекции — сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь протекает без симптомов. В острых формах заболевание сопровождается одышкой.

Новый коронавирус оказался коварным и уже начинает подкидывать новые головоломки специалистам. Так, по данным китайских ученых, симптомы заболевания постепенно меняются, сообщает портал Social Science Research Network (SSRN). По итогам наблюдений за 89 пациентами в Ухане исследователи сделали вывод, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно. При таких условиях новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, пояснили ученые.

По последним данным, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире к 7 марта составляет 102 131, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались в результате инфицирования 3 485 пациентов, при этом 56 875 смогли побороть болезнь.