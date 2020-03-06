Москва побеждает вирус: первого заболевшего выписывают

В Москве вылечился первый заболевший коронавирусом COVID-2019, в скором времени его выпишут из больницы, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — приводит РИА «Новости» слова чиновницы.

Ранее сообщалось, что заболевшим был сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров.

Стоит отметить что в режим повышенной готовности переведены московские больницы, поликлиники, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие городские службы. Это позволит активизировать работу по предотвращению распространения заболевания, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, сегодняшняя ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная. Массового распространения инфекции удается избежать благодаря совместным усилиям федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы.

В пятницу, 6 марта, в России были выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные — граждане РФ. В Роспотребнадзоре отметили, что пять случаев зафиксированы в Москве, а еще один — в Нижнем Новгороде.

По данным ведомства, все зараженные недавно вернулись из Италии. В настоящее время туристы находятся в инфекционных боксах.

При этом отмечается, что четверо столичных пациентов и нижегородец переносят заболевание в легкой форме. Еще один пациент находится в состоянии средней тяжести. Властям известен круг лиц, с которыми общались зараженные. За ними наблюдают медики — трое находятся в больнице с симптомами ОРВИ, их проверяют на наличие вируса.

Таким образом на пятницу, 6 марта, общее число зараженных COVID-19 россиян увеличилось до 10 человек. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с распространением COVID-19 Роспотребнадзор призвал соблюдать основные правила при борьбе с распространением коронавируса.

«Напоминаем о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками», — сообщили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что стоит регулярно очищать поверхности и такие устройства, как клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Отмечается, что при появлении любых симптомов ОРВИ россиянам следует остаться дома и вызвать врача. Основные признаки инфекции — сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь протекает без симптомов. В острых формах заболевание сопровождается одышкой.

Накануне стало известно, что Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», отменен из-за всемирной вспышки эпидемии коронавируса COVID-2019.

В частности, эпидемия вируса была зарегистрирована в ряде стран, власти и представители бизнес-сообществ которых должны были участвовать в российском мероприятии.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводит «Интерфакс» слова представителя председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

Первые строчки по числу заразившихся коронавирусной инфекцией занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендует не посещать эти страны. Италия была признана одним из очагов распространения вируса сравнительно недавно.

Новый коронавирус активно распространяется в странах со слабой системой здравоохранения, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, всему миру пора прибегнуть к «агрессивному» сдерживанию COVID.