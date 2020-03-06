К лету не исчезнет: больше 100 тыс. человек заражены COVID-19

Зараженных COVID-19 уже больше 100 тыс.

— Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире к 7 марта составляет 102 131, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались в результате инфицирования 3 485 пациентов. 56 875 смогли побороть болезнь.

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— Между тем, по данным ВОЗ, число инфицированных еще не достигло 100 тыс. – организация утверждает, что в мире 98 192 больных коронавирусом. При этом число смертей достигло 3 380.

— Симптомы коронавируса меняются, выяснили китайские ученые, сообщает портал Social Science Research Network (SSRN). По итогам наблюдений за 89 пациентами в Ухане исследователи сделали вывод, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно. Новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, пояснили ученые.

В России подтверждены еще шесть случаев инфицирования

— В России выявлены еще шесть инфицированных коронавирусом: пять из них госпитализированы в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все зараженные недавно вернулись из Италии. Один из них находится в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

— В Новгородской области — вслед за Москвой — ввели режим повышенной готовности.

— Вылечился первый заболевший коронавирусом в Москве — это сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров. По данным мэрии Москвы, вскоре молодого человека выпишут.

— С 10 марта преподавателям и ученикам в Москве будет запрещено посещать школы, если они недавно прибыли из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и других стран, где наблюдается вспышка коронавируса,

написано в приказе столичного Департамента образования и науки. Запрет будет действовать в течение 14 дней со дня прибытия в Россию.

— В Санкт-Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса. До этого выявить COVID-2019 в крови были способны только специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенного в Новосибирске.

COVID-19 останется с нами до лета

— В ВОЗ назвали ложными надежды на то, что коронавирус исчезнет летом. Там пояснили, что он сможет свободно распространяться и в таких климатических условиях.

— За одни сутки первые случаи заболевания были выявлены в Тоголезской Республике, Перу, Словакии, Сербии, Ватикане, Камеруне, Колумбии и Коста-Рике.

— Исландия ввела режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса: за два дня число зараженных в стране выросло с 26 до 43 человек.

— Число подтвержденных случаев коронавируса в Китае за сутки возросло на 99 и достигло 80 651. В том числе сейчас болеют 22 177 человека (5 489 находятся в тяжелом состоянии), 55 404 выписаны из больниц, 3070 скончались, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

— COVID-2019 обнаружили на втором круизном лайнере — Grand Princess. Всего на борту более 3,5 тыс человек из 54 стран — в том числе четверо россиян. 21 пассажир уже заболел.