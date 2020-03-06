«Начались судороги»: как врач погубил 6-летнего мальчика

В Пензе травматолога, из-за ошибки которого скончался шестилетний мальчик, осудили на полтора года ограничения свободы с дальнейшим лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Об этом сообщили в СК РФ.

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Трагическая история началась 6 октября 2018 года, когда в пензенский травмпункт поступил шестилетний мальчик с жалобами на боль в правой кисти. Врач, на тот момент исполнявший обязанности заведующего, поставил ребенку диагноз «перелом правой руки», однако не обратил внимания на температуру и отеки, появившиеся у пациента.

По данным СК, он недооценил степень тяжести травмы и не госпитализировал мальчика в стационар, чтобы провести детальную диагностику для уточнения диагноза. Вместо этого травматолог наложил ему гипс и отпустил домой.

Отец мальчика рассказывал порталу «Наш город online», что к вечеру температура сына достигла 40 градусов. Жар спал только после укола, который сделали врачи скорой помощи.

Утром 8 октября родители поехали с мальчиком к другому врачу. «Он сказал, что ребенку перетянули лонгетом руку, и вновь переложил его», — сообщал отец.

По его словам, к вечеру рука опухла еще сильнее, после чего родители вновь вызвали скорую помощь. Однако в этот раз их и вовсе стали отговаривать от госпитализации.

«В час ночи начались судороги. На машине реанимации сына отвезли в областную детскую больницу. Три часа врачи боролись за его жизнь, но было поздно», — рассказывал отец.

Мальчик умер ночью в пензенской областной больнице им. Филатова. В сообщении СУ СКР причиной смерти назвали острую печеночную и сердечную недостаточность, которая развилась из-за синдрома длительного сдавления мягких тканей руки.

Крестный отец погибшего ребенка уточнял, что вызвать скорую помощь мальчику было проблематично. «Четыре скорых не принимали его, только пятая взяла», — заявлял он порталу «Наш город online».

Мужчина считает, что вина в случившемся лежит именно на заведующем травмпункта. «Был перелом руки, он наложили гипс, перетянул, из-за этого начался некроз тканей и интоксикация пошла в мозг»,

— писал крестный отец в сообществе «Пенза Live» в соцсети «Вконтакте».

6 марта 2020 года Ленинский районный суд Пензы вынес приговор заведующему травмпункта по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Это далеко не единственный случай смертей пациентов из-за халатности врачей. В четверг, 5 марта, после смерти многодетной матери в Омске уволили двух главврачей Калачинской и Горьковской районных больниц.

Жительница Горьковского района обратилась в поликлинику с жалобой на головную боль и тошноту. Несмотря на то что врачи зафиксировали у женщины высокое давление, ее отпустили домой.

К вечеру она почувствовала себя хуже — сначала ее госпитализировали в Горьковскую больницу, а затем перенаправили в Калачинскую. Причины транспортировки пациентке не объяснили.

Из-за того что вовремя не были предприняты необходимые меры, состояние многодетной матери ухудшилось. Спустя шесть дней она скончалась от инфаркта головного мозга, вызванного тромбозом мозговых артерий и отеком мозга.

«В первую очередь, это недооценка состояния больного врачом, и второе — нарушения в организационных процедурах. Если бы этих двух видов нарушений не было, ситуация была бы другая», — отметил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков изданию «Русская Газета».

Глава региона Александр Бурков также заявил «Русской Газете», что главврачи, помимо увольнения, должны быть привлечены и к уголовной ответственности. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному делу.