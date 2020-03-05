Рекорды марта: чем погода удивит москвичей

Всю предстоящую неделю погода в столице будет бить рекорды — москвичи устанут от сырости, однако аномальные температуры не дадут окончательно расклеиться. Как рассказали эксперты погодного центра «Фобос», натиск тепла начнется уже в предпраздничные дни.

Так, в пятницу, 6 марта, в дневное время столбики термометров стремительно поползут вверх и достигнут +10°С, превысив рекорд 1995 года почти на четыре градуса.

При этом вероятность дождей также будет велика, поэтому лучше предусмотрительно захватить с собой зонт, чтобы сохранить праздничный вид перед корпоративом по случаю приближающегося Международного женского дня. Ночью температура также будет держаться на уровне +4…+6°С, а юго-восточный ветер разгуляется до 4-9 м/с.

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В последний рабочий день перед праздниками мужчинам предстоит массовый забег по магазинам в поисках подарков. Для того, чтобы облегчить муки выбора, сервис для размещения объявлений «Авито» провел свое исследование и выяснил, чего именно ждут женщины. Самыми популярными, впрочем как и всегда, оказались украшения и косметика.

Согласно статистике, лучшими друзьями бриллианты оказались для 41% девушек. Другие 40% хотят получить косметику и парфюмерию. «Почти треть (31%) россиянок будет рада подарочным сертификатам», — рассказали эксперты в сообщении по итогам исследования. Кроме того, около 23% дам проявили интерес к туристическим путевкам, а еще 16% ждут в подарок новый гаджет.

В субботу, 7 марта, погода продолжит бить рекорды — на этот раз не устоит зафиксированная в 2002 году отметка в +9°С. Синоптики обещают днем до +10°С, однако не исключают возможности выпадения осадков, которые точно прекратятся до наступления ночи. После захода солнца температура немного опустится — до +5…+7°С. Ветер при этом подует совсем слабый, поэтому на улице будет довольно комфортно.

Международный женский день подготовил москвичам не только праздничное настроение, но и очередной «согревающий» рекорд — 8 марта днем воздух прогреется до +10°С, в то время как в 2014 году всех поразила отметка всего в +8,3°С. Ветер по-прежнему будет слабый — 3-8 м/с, а ночью температура останется высокой: +3…+5°С.

Для того, чтобы с пользой провести красный день календаря, можно отправиться на бесплатные мастер-классы на площадке «МосАРТ» культурного центра «Ивановский». Все участники получат возможность сделать красивый подарок своими руками: например, разрисовать акриловыми красками футболку, которая вам уже порядком надоела. В случае, если все вещи по-прежнему к лицу без всяких изменений, материалы для творчества можно бесплатно получить на месте. Занятия начнутся в 13:00, зарегистрироваться на них можно здесь.

После творческого марафона (или вместо него) можно также посетить парк «Зарядье», где пройдет серия бесплатных лекций о женщинах и для женщин. На 8 марта запланировано выступление доцента кафедры Эстетики философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова «О музах художников». Армен Апресян расскажет о тех, кто вдохновлял Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, Марка Шагала. Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.

Выходные закончатся сырой, но по-прежнему аномально теплой погодой — по прогнозу синоптиков, температура превысит норму на 10 градусов. Тем не менее, 9 марта столбики термометров опустятся по сравнению с предыдущими днями — днем воздух прогреется всего до +3…+5°С, ночью — до +4°С. При этом местами пройдет небольшой дождь.

Пасмурный пост-праздничный день можно также посвятить просвещению и послушать лекцию в «Зарядье» на тему «Женщина. Скульптура. Сталь». Московская художница Александра Weld Queen объяснит москвичам и гостям столицы все о самореализации женщины в скульптуре и расскажет, каково это — быть девушкой, занимающейся сваркой. Регистрация на лекцию по ссылке.

Во вторник, 10 марта, погода все также будет облачной, но очень теплой. Днем будет облачно, временами прольется небольшой дождь. Температура доберется до значений в +9…+11°С днем и +3…+5°С ночью. Атмосферное давление при этом опустится до 742 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В связи с этим не удивляйтесь, если почувствуете себя подавленными и сонными. Да и радоваться особо нечему — праздники закончились, на этот раз до мая.

В среду, 11 марта, облака по-прежнему будут висеть над столицей плотным покровом, однако дождем дело кончится только вечером. Температура днем — +7…+10°С, ночью +4…+7°С. Атмосферное давление продолжить планомерно понижаться и доберется уже до отметки 738 мм рт. ст..

Пока за окном будет мирно капать дождь, стоит заварить себе чашечку чая, укутаться в плед и обратить внимание на сериалы. Советуем, например, освежить в памяти «Друзей», если когда-то вы на одном дыхании уже посмотрели все 10 сезонов. HBO анонсировал выход специального эпизода сериала в мае 2020 года — на экраны вернется весь звездный состав: Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). Возможно, выпуск с воссоединением героев будет иметь формат разговорного шоу — как бы то ни было, увидеть любимую шестерку друзей в одно время и в одном месте всегда радостно.

Под конец недели Москву немного затопит — в четверг, 12 марта, стоит приготовиться морально (да и физически, обнажив зонт) к сильным дождям, которые ближе к ночи и вовсе превратятся в мокрый снег.

В дневное время температура будет держаться в рамках приличия — +5…+8°С, а ночью замрет на отметке около +1°С. А вот атмосферное давление сдерживать себя точно не планирует — барометры покажут 728 мм рт. ст. По словам специалистов погодного центра «Фобос», в процессе понижения атмосферного давления уменьшается количество кислорода и в организме начинается нехватка кислорода. Как результат — возникают резкие перепады психического состояния, хорошее настроение сменяется депрессией.

У некоторых москвичей также могут появиться головокружение, тошнота и слабость. Чтобы минимизировать последствия специалисты советуют свести физические нагрузки к минимуму и отдыхать больше.

Коварная пятница, 13-е, сюрпризов – по крайней мере погодных — не готовит. Все также облачно, дождливо, ветрено. Температура воздуха днем — +3…+6°С, ночью — +1…+3°С. Порадует только атмосферное давление — оно, наконец, соберется с силами и сделает рывок вверх. Барометры зафиксируют 735 мм рт. ст., это немного ниже нормы.