Изнасилование студентки: как ловят бывшего полицейского

В городе Лениногорске Республики Татарстан 27-летнего сотрудника полиции уволили после того, как его заподозрили изнасиловании 16-летней местной жительницы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным источников портала «БИЗНЕС Online», инцидент произошел в феврале 2020 года. Еще в январе 27-летний Радик Бадретдинов добавил в друзья в соцсети «ВКонтакте» 16-летнюю студентку местного колледжа. Молодые люди общались около месяца. Их первая встреча, по информации СМИ, состоялась 22 февраля.

Следователи считают, что в этот день Бадретдинов отвез несовершеннолетнюю в безлюдное место, где изнасиловал ее. 24 февраля в правоохранительные органы обратилась мать студентки. Дочь рассказала, что о насильнике ей ничего неизвестно — в соцсетях у него не было фотографий и стояла выдуманная фамилия. Более того, сама студентка из-за плохого зрения и недавней травмы головы не запомнила, как выглядел злоумышленник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту инцидента — медики зафиксировали у девушки повреждения и сняли следы ДНК предполагаемого злоумышленника. СМИ передавали, что в местной полиции, изучив примерное описание насильника, не исключили, что за преступлением мог стоять сотрудник МВД Бадретдинов.

После начала следственных действий он удалил свою страницу в соцсетях и сбежал. Бадретдинова вскоре уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». На него завели уголовное дело по статьям «Об изнасиловании» и «Насильственных действиях сексуального характера».

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Создана комиссия для установления всех обстоятельств и причин случившегося. К строгой дисциплинарной ответственности планируют привлечь его непосредственных руководителей.

По всем близлежащим регионам была разослана ориентировка с приметами подозреваемого: на вид 25–30 лет, рост 180–185 см, худощавого телосложения, волосы темные. Подчеркивается, что он может скрываться на сером Renault Logan под номером У591СХ16.

При этом следы беглеца удалось обнаружить в Самарской области. Там, по данным СМИ, предполагаемый злоумышленник снимал деньги в одном из банкоматов.

Между тем, согласно данным из открытых источников, экс-силовик учился в лениногорском филиале КАИ им. Туполева. Знакомые Бадретдинова не верят, что он мог пойти на подобное преступление.

«Я знаю его с положительной стороны, никогда бы не подумала что он способен на такое преступление, он самый обычный парень, не отличающийся от других ребят, я думаю, его просто оговорили, почему, не могу сказать», — рассказала «Газете.Ru» приятельница мужчины.

Тем временем портал «БИЗНЕС Online» передает, что несовершеннолетняя девушка родом из села близь города Лениногорска. Соседи отзываются о ней только положительно. «Тихая, домашняя, хорошая. Не видела такого, чтобы она гуляла, да у нас тут и гулять-то не с кем», — отметила знакомая семьи студентки. Она добавила, что в поселке проживают чуть больше 500 человек — молодежи там практически нет.

По словам собеседницы издания, когда пострадавшая еще училась в школе, в ее классе было 10 человек. Все они после окончания учебы перебрались в город. Семья у пострадавшей вполне обычная — неблагополучной ее назвать нельзя, считает знакомая. Мать работает медиком, старший брат — дорожником. Хотя несколько лет назад женщина развелась с мужем, они долгое время продолжали жить вместе.

«Я ее могу охарактеризовать только с хорошей стороны. Очень старательная, школу окончила только с одной тройкой. С одноклассниками были дружеские отношения. Мы очень переживаем за нее», — заявила сотрудница местной средней школы.