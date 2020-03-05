«Проклятая земля»: больных COVID-19 сошлют на остров

Власти Индонезии решили отправить инфицированных коронавирусом COVID-19 граждан на необитаемый остров Галанг. Об этом сообщает местное издание Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил страны Хади Тьяджанто.

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По словам чиновника, данный участок суши, расположенный в Южно-Китайском море, был выбран в качестве места для больных, потому что там сохранилось несколько зданий — их с 1979 по 1996 год использовали в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама.

Теперь эти постройки переделывают в госпиталь с изолированными боксами. Как пояснил главнокомандующий, на острове есть доступ к чистой воде и электричеству, которые на данный момент проводят к новому будущему медучреждению.

Возведение такой больницы может занять не больше месяца, уверил министр общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимулджоно. В свою очередь глава ВС уточнил, что госпитали будет функционировать еще и как карантинный центр. Ожидается, что там можно будет расположить до 1 тыс. пациентов. Сам остров расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим.

Отметим, что на данный момент в Индонезии с подозрением на коронавирус в больницах лежат более 30 человек. При этом подтвержденных случаев заражения лишь два: инфицированными оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь, сообщал 2 марта индонезийский лидер Джоко Видодо. По его словам, местные жительницы контактировали с гражданкой Японии, у которой диагноз «коронавирус COVID-19» был подтвержден в Малайзии, куда она отправилась после путешествия по Индонезии.

Власти государства сразу после получения информации о японке приступили к поиску людей, которые также контактировали с ней. На данный момент, по словам президента, в самой Индонезии уже подготовлены более 100 больниц с изоляционными помещениями и необходимым медоборудованием для госпитализации зараженных.

Это не первый раз в истории, когда остров без какой-либо инфраструктуры используется для того, чтобы увезти инфицированных подальше от здоровых людей.

Так, в 1860 году власти США распорядились создать искусственный остров Суинберн из смеси глины, песка и камней в Нижнем Нью-Йоркском заливе. На них свозили иммигрантов во время третьей пандемии холеры, которая стала крупнейшей по смертности в XIX веке, унеся жизни около 40 млн человек.

Так, приехавших иностранцев с подозрением на заражение доставляли в больницу на Суинберн. Пациентов не пускали на остров Эллис, который был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США, пока они не докажут, что здоровы, или не вылечатся от холеры.

В 1910 году по 1911 года во время шестой холерной пандемии на остров отправляли под карантин всех зараженных – в том числе и граждан США. Там же действовал крематорий, в котором сжигали умерших.

В настоящее время остров находится в подчинении Службы национальных парков США, так как там сосредоточено большая популяция тюленей обыкновенных и длинномордых.

Необитаемый остров, но уже созданный природой, использовали в качестве карантинного места итальянцы с 1739 по 1814 год. Речь идет об острове Повелья в Венецианской лагуне.

Как пишет ежедневная британская газета Telegraph, изначально данный участок суши использовался как исключительно карантинная станция для судов, прибывающих в Венецию, на которых моряки начинали плохо себя чувствовать.

Однако в 1739 году, когда наблюдалась уже восьмая по счету за всю историю эпидемия чумы, на двух кораблях, приплывших туда, было выявлено массовое заражение данной инфекцией, после чего остров сразу закрыли и стали использовать, как место для размещения всех больных чумой. Отмечается, что венецианцы очень боялись такого соседства, так как расстояние от их города до Повельи составляло 10 км.

Более того, туристические фирмы уверяют, что в итоге Повелья стала настоящей могилой – на острове раскопали останки от 100 до 160 тыс. зараженных, которые лежали в ямах друг на друге. Местные называли этот остров «Проклятой землей» и «Воротами ада».

Позже инфекционную больницу, выстроенную здесь, переделали в психиатрическую. В 2014 году правительство Италии заявило о сдаче острова в аренду на 99 лет – власти предполагают, что его приобретет отельный бизнесмен, который переделает больницу в гостиницу.