Не целуйте животных: как передается коронавирус

В мире заражаются больше, чем в Китае

— К 5 марта в мире коронавирус COVID-19 подтвержден у 93 090 человек, 80 422 — в Китае и 12 668 — за его пределами: за последние сутки заболели еще 2223, из них в материковом Китае — 120.

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— ВОЗ призывает все страны мира уделять коронавирусу приоритетное внимание. Сдерживание передачи вируса «должно быть наивысшим приоритетом для всех стран», заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

— В американском штате Калифорния введено чрезвычайное положение из-за того, что там накануне один человек скончался от коронавируса. Предполагается, что он был на лайнере в круизе между Сан-Франциско и Мексикой с 11 по 21 февраля. Пассажиры уже сошли на берег. Всего в США умерли от болезни 11 человек, большинство из них — в штате Вашингтон.

«Ничего критического»

— Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России. «Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить», — заявил лидер РФ.

— В Москве не будут отменять массовые мероприятия из-за COVID-19. «Ничего не планируется отменять. Никаких подобных решений нет, всего один заболевший. Город предпринял достаточно серьезные меры», — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок из-за недобросовестной конкуренции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уточнив, что правительство принимает меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них.

— Все регионы России обеспечены двухнедельным запасом лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, сообщили в Минздраве РФ. Тем временем, Роспотребнадзор провел уже более 100 тыс. исследований с помощью тест-систем для диагностики COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первая собака

— В Гонконге выявлен первый случай передачи коронавируса от человека к животному, сообщается на сайте местного правительства. Сейчас домашняя собака, у которой признаки заражения были обнаружены в конце февраля, находится на карантине в порту Гонконга. Питомца вернут хозяину только после того, как его тесты окажутся отрицательными.

В правительстве Гонконга также напомнили о необходимости мыть руки после прикосновения к питомцам, не целовать их и поддерживать дом в чистоте. Больные люди не должны контактировать с животными.

— Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно отправился в самоизоляцию после встречи с инфицированным чиновником из эпицентра вспышки коронавируса — Ломбардии.

— Мировая экономика потеряла десятки миллиардов долларов от падения производства в Китае вследствие вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. Наибольший урон понесли Евросоюз, США, Япония, Республика Корея и Вьетнам, сообщается в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Потери России эксперты оценили в $262 млн.