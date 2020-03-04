Планируют побег в Новую Зеландию: что происходит со Скрипалями

Племянница ранее «отравленного» в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердила в разговоре с «Газетой.Ru» его возможный переезд в Новую Зеландию.

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«По программе защиты свидетелей им собирались предложить четыре страны на выбор: Америка, Австралия, Новая Зеландия и еще какая-то, не помню.

Когда этот вопрос обсуждался с дипмиссией, я однозначно говорила, что в Америку они не поедут. В Австралию тоже. Наиболее подходящим местом для них, исходя из того же климата, оставалась Новая Зеландия», — заявила Виктория Скрипаль.

Тем не менее, уверена женщина, любая информация, которая сейчас появляется по этому поводу в СМИ, — не более, чем слухи. В частности, о предполагаемом переезде Скрипалей писали Daily Mail и NZHerald.

«Этот вопрос обсуждался еще в 2018 году, сейчас его просто кто-то снова прочитал в старых материалах СМИ и решил реанимировать. Мое-то предположение так и остается в силе — они находятся в Великобритании. Но вечно же жить под наблюдением они не могут», — пояснила Виктория.

По мнению собеседницы «Газеты.Ru», такое событие, как переезд Скрипалей, вряд ли бы прошло мимо журналистов. Скорее всего, об их новом месте проживания сообщили бы соседи, которые бы захотели получить за эту информацию вознаграждение.

«Если они действительно решат переехать куда-то, то это вряд ли будет необитаемый остров. Значит, они будут жить где-то в социуме. Вот и представьте себе — вы приходите домой, а у вас новые соседи. Тем более пожилой мужчина с молодой девушкой. А тут еще и СМИ трубят о том, что Скрипали переехали. Неужели никто не захочет покопаться в этом и заработать?» — задалась вопросом Скрипаль.

Родственница экс-полковника ГРУ также подчеркнула, что ни Юлия, ни Сергей не отказывались от российского гражданства — соответствующие документы никогда не поступали в посольство РФ:

«При таком раскладе другое государство — помимо судебных решений, конечно — не может удерживать наших граждан на своей территории. Однако, судя по всему, именно это сейчас и происходит. Если бы они хотели, они бы уже давно отказались от российского гражданства. Но у Юли так и стоит в Москве квартира, она так за ней и числится», — обратила внимание Виктория Скрипаль.

Сейчас никакой связи с семьей, оставшейся в России, Скрипали не поддерживают. По словам Виктории, в последнем разговоре родственники ясно дали ей понять, что теперь планируют жить «сами по себе».

«Мы с ними в последний раз разговаривали в июне 2018 года. Тогда они сказали, что с этого момента живут сами по себе, а остальные члены семьи продолжают жить своей жизнью. Намек был на то, что все родственные связи прекращаются. По крайней мере пока», — заключила Виктория Скрипаль.

Ранее племянница «отравленного» экс-полковника также рассказывала о том, что все родственники Скрипалей, кроме 92-летней матери Сергея, в целом понимают, что вряд ли когда-то увидят их с Юлией.

«Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем… Все понимают, что мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем изменить», — заявляла Виктория Скрипаль РИА «Новости».

В конце минувшего года британский посол в Москве Лори Бристоу сообщил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в Великобритании под защитой властей страны. «Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять», — приводило ФАН слова дипломата.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

По итогам предварительного расследования британские правоохранители пришли к выводу о том, что отравили экс-полковника и его дочь веществом «Новичок» сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Россия опровергла свою причастность к данному делу. В Москве также поясняли, что предположения западных СМИ, что смерть Скрипаля якобы могла быть выгодна российским властям, беспочвенны.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?» — задавался вопросом Путин в интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну.

Доказательства причастности властей РФ к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не найдены до сих пор. В связи с этим британская полиция не может предъявить российскому руководству никаких обвинений. Об этом ранее сообщал газете The Guardian руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

«Мы полицейские, так что нам нужно работать с доказательствами. Было огромное количество домыслов по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы — все они основывались на оценках экспертов по России. Мне необходимы доказательства», — пояснил Басу.

Тем не менее прекращать расследование Скотланд-Ярд пока не готов. По словам Басу, полиция готова выдвинуть обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову — мужчины считаются основными подозреваемыми в деле о покушении на убийство Скрипалей, поскольку были в Солсбери в начале марта 2018 года, что зафиксировано камерами наружного наблюдения вокзалов и улиц. Британские СМИ и власти называли их офицерами ГРУ, однако сами Петров и Боширов рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и никак не связаны со спецслужбами. Лондон добивается их экстрадиции.