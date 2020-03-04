«Ревновал даже к пациентам»: кто зарезал кардиолога из Москвы

60-летнего жителя Москвы подозревают в убийстве 47-летней супруги, врача-кардиолога Лалы Оганесян, сообщил столичный Следственный комитет порталу kp.ru.

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По предварительным данным, трагедия произошла 2 марта в квартире женщины на юго-западе Москвы. В тот день 19-летний сын кардиолога — студент-медик — вернулся домой после учебы, однако дверь ему никто не открывал. Кроме того, она была заперта изнутри. Родители также не отвечали на звонки, в связи с чем молодой человек решил обратиться в полицию.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь и, попав внутрь, увидели труп Оганесян с колото-резаными ранами, а также ее супруга, лежавшего в луже крови.

Как уточняют СМИ, мужчина после расправы пытался покончить с собой, но самоубийство совершить не удалось — его тут же госпитализировали, пишет «МК». За жизнь предполагаемого злоумышленника на данный момент борются врачи — как только он придет в сознание, его допросят медики, сообщили в Следкоме kp.ru. Против него уже возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

По предварительным данным, мотивом для убийства стала ревность. Супруги прожили в браке 21 год.

По словам сына погибшей, его родители познакомились на работе — отец более 30 лет работал водителем скорой помощи. «Он старше мамы и часто ее ревновал — даже к пациентам. Поводы придумывал на ровном месте, на самом деле никаких оснований для этого не было», — рассказал молодой человек следователям, передает kp.ru.

Эту же версию подтверждают соседи. «Хорошая семья: не пили, не курили. Но ругались часто. Он на нее постоянно кричал, властным был мужиком», — сообщила соседка семьи Диана Гололобова.

Отмечается, что Оганесян — врач кардиолог с 20-летним стажем. Она окончила Ереванский медицинский университет — после этого успела поработать кардиологом в нескольких муниципальных поликлиниках, а также подрабатывать в частных медцентрах. До гибели принимала пациентов в Городской поликлинике №22 на улице Кедрова — специализировалась на диагностике и лечении аритмии, атеросклероза, гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита и тахикардии.

На сайтах, где пациенты оставляют отзывы на врачей, пользователи оценивают деятельность Оганесян почти на пять звезд. «Лала Константиновна — профессионал в своей области и замечательный, отзывчивый человек. Всегда примет по окончанию своей смены, всегда доброжелательна. Наша семья лечится у нее много лет. Когда у мужа случился инфаркт, проводила правильное лечение», — писала одна из пользовательниц в феврале 2019 года.

Кроме того, пациенты отмечают, что Оганесян подробно расписывала схему приема лекарств и внимательно слушала больных. «Специалист от бога. Я была у разных кардиологов, но ее профессионализм и умение вести высококлассный прием приятно удивили меня. Благодаря вниманию и назначениям врача, удалось быстро решить мою проблему», — рассказала другой пользователь.

Похожая трагедия произошла ранее в Саратове. 25 декабря 2019 года прокуратура Заводского района утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве местного врача Натальи Платуновой, сообщалось на сайте ведомства.

По версии следствия, 28 мая 2019 года 38-летний мужчина пригласил супругу на прогулку после работы. После этого он отвез ее на автомобиле в природный парк «Кумысная поляна», достал охотничий обрез и выстрелил женщине в голову. Тело злоумышленник закопал.

После этого супруг погибшей сам сообщил в полицию об исчезновении жены и стал искать ее вместе с волонтерами «Лизы Алерт». 30 мая тело женщины было обнаружено — следователям удалось быстро установить главного подозреваемого.

На допросе он рассказал, что хотел вступить в отношения с другой женщиной из-за «неудовлетворенности нынешней совместной супружеской жизнью», поэтому и решился на расправу. Кроме того, выяснилось, что оружие хранилось у саратовца незаконно, сообщал региональный СК.