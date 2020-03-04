«Пусть с собаками охраняют»: как накажут за побеги с карантина

Побегов пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 с карантина можно избежать, ужесточив административную ответственность за них. Об этом сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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На данный момент в отношении граждан, самовольно покинувших больницу, могут вести преследование по части 1 статьи 19.5 КоАП «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства» или по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В первом случае нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей, во втором — до 500 рублей.

«Что касается административных мер, то, возможно, они должны быть более весомыми — например, повысить штраф до нескольких десятков тысяч рублей. В таком случае пациент должен для себя решить, что лучше: заплатить такую сумму или все-таки пройти полный карантин»,

— заявил сенатор.

Это одно из немногих решений проблемы побегов, так как усилить охрану в больнице, где лежат граждане с подозрением на коронавирус, невозможно, подчеркнул Рязанский.

«Дело в том, что полномочий задерживать пациентов у охраны нет. Насильно никто не держит. Покинуть больницу можно — никто к кровати не привяжет. Должны быть меры личной ответственности, сознательности. Человек, незаконно покинувший больницу, является носителем инфекции и угрожает здоровью неповинных людей», — пояснил парламентарий.

Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач Геннадий Онищенко также напомнил в разговоре с «Газетой.Ru», что у главврача и других сотрудников медучреждения нет установки задерживать пациента, в связи с чем нельзя ввести новые правила безопасности, не позволяющие пациентам совершать побеги.

«Неразумно говорить: «Поставьте на территории больницы вышки с прожекторами, и пусть с собаками ходят охраняют». Больница не приспособлена к подобному — у нее нет забора, колючей проволоки. Это гражданское цивильное гуманитарное учреждение. Главврач не может надеть наручники или приставить дуло пистолета к виску буйного пациента. В его полномочиях сообщить полиции, если пациент сбежит», — отметил Онищенко.

Он также считает, что, прежде всего, ответственность за побег лежит на пациенте-нарушителе — и ответственность эта может стать уголовной.

Действительно, в Уголовном кодексе есть статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если пренебрежение человека санитарно-эпидемиологическими нормами приведет к массовому заболеванию людей, ему грозит до года колонии. То же деяние, повлекшее за собой смерть человека, наказывается лишением свободы до пяти лет.

«Виноват, прежде всего, сам больной. Если он хочет, чтобы никто не пресекал его свободу, то он должен соблюсти свою сторону обязательств, а не просто качать права: «Дайте мне то и то». Если пациента предупредили об административной и уголовной ответственности за побег, то применить к нему наказание будет справедливо», — пояснил Онищенко.

В качестве позитивного примера он привел историю 29-летнего сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова, у которого было подтверждено заражение коронавирусом. Через четыре дня после прилета из Милана молодой человек, почувствовав себя плохо, сам пошел к врачу.

«Когда у него появились признаки заболевания, он пришел к врачу и признался — вот это я понимаю, человек знает свои права. Проявил осведомленность и выполнил свои обязательства. В России некоторые с гриппом на работу вон ходят. Это наша любимая забава — заражать на работе всех вокруг», — посетовал депутат.

В Совфеде в то же время уверены, что побеги из российских больниц не свидетельствует о низком уровне охраны медучреждений. «Порядок там достаточно строгий. Без серьезного разговора с лечащим врачом, администрацией учреждение не покинешь.

В инфекционных отделениях особенно серьезный режим: вход с улицы закрыт, вход с внутренних помещений регулируется. Строгая изоляция от внешнего мира»,

— пояснил сенатор Рязанский.

Это в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил и главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Отметим, что 4 марта появилась информация о том, что из данного учреждения сбежал 31-летний мужчина с подозрением на коронавирус — он недавно прилетел из Италии, где зафиксирована вспышка инфекции.

Глава больницы опроверг в разговоре с «Газетой.Ru» данную информацию и уверил, что пациенты из его больницы сбежать не могут из-за строгих правил госпитализации.

«Все пациенты на месте — коронавирус ни у кого не выявлен. У нас, как и во всех больницах, имеется специализированная охранная организация, которая осуществляет круглосуточную охрану учреждения. И мы, конечно, консультируем пациентов о том, что в случае побега им грозит административная и уголовная ответственность», — подчеркнул руководитель учреждения.