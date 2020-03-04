Крушение A321: почему Египет отрицает теракт над Синаем

Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

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На повестке дня стояло несколько жалоб: во-первых, граждане РФ требовали через суд от аваикомпании «Когалымавиа» и страховой компании «Игосстрах» компенсацию морального вреда в размере $3 млн за каждого погибшего. Во-вторых: серия исков была подана в отношении Шерифа Исмаила, занимавшего пост премьер-министра на момент трагедии, а также к главам МВД, министерства финансов и авиации.

Заявители уверены, что именно действия этих чиновников, их «халатность и оплошности» привели к тому, что террористы сумели пронести бомбы на борт рейса A321 «Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург».

Суд отказался признавать вину министров, как и не захотел рассматривать иски россиян о выплате компенсации, объяснив это тем, что ни факт нахождения погибших на борту лайнера в момент трагедии, ни родственные связи между истцами и жертвами не доказаны. Также в очередной раз египетская сторона назвала крушение аварией, а не терактом.

Отметим, что до вынесения данного решения представители египетского правительства заявили, что в случае, если иск против министров будет принят к рассмотрению, необходимо отложить судебный процесс в связи с незавершенностью расследования катастрофы.

Египетский суд уже не в первый раз отклоняет жалобы россиян. После первого отказа родные погибших обратились в юридическую фирму — им удалось обжаловать решения каирского суда и вновь подать жалобы. Иск к чиновникам отклонили сразу, а прошения о компенсации были переданы на рассмотрение коллегии из трех судей. Они признали, что суд Северного Каира допустил противоречия в своем решении и нарушил право на защиту, однако это, как указано выше, не помогло.

Адвокат россиян Михаил Загайнов возмутился тем, что суд сомневается в родственных связях истцов с жертвами — он назвал это «неэтичным». «Ведь они прекрасно знают, что погибшие на самом деле были на борту самолета и у страховой компании есть полный перечень всех родственников по каждой жертве со всеми подтверждающими документами», — подтвердил его коллега Давид Кухалашвили в разговоре с «Коммерсантом».

В свою очередь российская сторона уже не только установила всех 224 человек, погибших на борту лайнера, с помощью ДНК, но и похоронила их, писал «Интерфакс». Следственный комитет России однозначно настаивает, что крушение самолета было терактом — ведомство возбудило дело статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Россияне обратились к египетскому суду за компенсацией после того, как в сентябре 2018 года Замоскворецкий райсуд принял решение взыскать суммы лишь с одного ответчика — «Когалымавиа».

Изначально родственники требовали более 93 млрд рублей, основываясь на Монреальской конвенции, согласно которой максимальная сумму компенсации морального в результате смерти пассажира не ограничена рамками.

Однако российский суд обязал авиакомпанию выплатить семьям погибших лишь по 32 млн рублей, а также пожизненные выплаты от четырех до 30 тыс. рублей двадцати родственникам жертв.

Адвокат семей Анатолий Кучерена возмутился решением суда, заявив, что цена жизни россиян и компенсация их близким не могут быть ниже, чем в США или странах ЕС, где в таких случаях выплачиваются миллионы долларов или евро.

«Человеческую жизнь и страдания во всем мире должны оценивать одинаково. Обычно прокуроры защищают интересы потерпевших. Но в нашем процессе представитель надзорного органа постоянно просил в исках отказать», — рассказал юрист «Коммерсанту».

В итоге защита потерпевших решила подать иски в суд Каира, так как египетское законодательство позволяет взыскать больше, чем российское, ведь судебные органы применяют там еще и нормы шариата. «А по ним можно взыскать так называемую штрафную неустойку, которая там называется «кровные деньги», что может серьезно увеличить компенсации», — пояснял адвокат истцов Загайнов.