В день рождения: дети из Самары пострадали при взрыве газа

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

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По предварительным данным, в этом частном двухэтажном доме на улице Арцыбушевской проживали несколько семей с детьми, приехавших в Самару из республик Средней Азии. В тот день они праздновали день рождения, сообщает местный портал 64.ru.

Однако в разгар праздника там произошел взрыв газового котла — из-за этого здание частично обрушилось. В СМИ распространилось видео, на котором видно, что стены упали и на соседний дом.

При этом региональный главк МЧС утверждает, что хлопок газа произошел без последующего возгорания. Всех пострадавших извлекли из-под завалов — помимо троих детей, которым от четырех месяцев до восьми лет, травмы получили три женщины и один мужчина, пишет газета «МК».

В свою очередь есть информация, что с места обрушения эвакуированы восемь человек — из них четверо несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. При этом двое пострадавших уже госпитализированы.

Сейчас на месте работают оперативные службы. На ролике видно, что около разрушенного дома стоят несколько пожарных машин, скорая помощь и сотрудники полиции. На месте происшествия также находятся глава города Елена Лапушкина и глава Ленинского района Елена Бондаренко, сообщили в администрации городского округа Самары.

Позже портал 64.ru написал, что взрыва газа вовсе не было: якобы обрушилась стена, которая уже была аварийной. Более того, по предварительным данным, дом давно был расселен из-за аварийного состояния, однако люди там продолжали жить.

Еще один взрыв бытового газа произошел 7 декабря 2019 года в Тюмени. Тогда в результате ЧП пострадали четыре человека, один погиб.

По данным регионального главка МЧС, трагедия случилась в одной из квартир четырехэтажного дома, где по словам соседей, проживали инвалиды-колясочники, передавал портал 72.ru.

Очевидцы утверждают, что взрыв произошел в момент, когда газовщики пытались ликвидировать проблему — хозяева квартиры вызвали их, когда почувствовали запах газа.

По данным регионального главка МЧС, площадь горения составила восемь квадратных метров. Свидетели трагедии рассказали, что взрывная волна выбила стекла в доме в момент ЧП — они отлетели от здания на несколько метров. Также была повреждена дверь. Стекло вылетело даже в подъезде.

Кроме того, хлопок был настолько мощный, что жители противоположного дома почувствовали тряску в своих квартирах. «Услышала хлопок, почувствовала тряску. Выглянув в окно, увидела, как летели стекла и панели»,

– рассказала соседка пострадавших.

Одну женщину, оказавшуюся в пожаре, вытащили очевидцы взрыва — она передвигается на коляске. Ее супруг, по словам соседей, был в шоковом состоянии весь в крови, но смог выбраться на улицу самостоятельно.

Остальным также помогали выбираться соседи, рабочие с ближайшей стройки и охранники, писал 72.ru.

Погибшим в результате взрыва оказался один из газовщиков. Двоих пострадавших увезли в реанимацию ожогового отделения ОКБ №1 — врачи оценивали их состояние как тяжелое. Еще одной женщине поставили диагноз черепно-мозговая травма. Между тем четвертому госпитализация не потребовалась.

Позже выяснилось, что нескольким жителям дома чудом удалось не травмироваться или даже не погибнуть в тот день. «Из квартиры на первом этаже валил дым. Я вышла на улицу, там стояли неподалеку четверо мужчин. Их зацепило взрывной волной. Они обсуждали, что, когда произошел взрыв, они как раз собирались заходить в подъезд. По их словам, у дома пахло газом. Они были очень рады, что не успели зайти в подъезд, предполагали, что это могло их убить или покалечить», — рассказала одна из соседок.