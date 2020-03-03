«Я не виновата»: Диденко рассказала о трагедии в бассейне

Аптечный блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе. Она выразила соболезнования близким и родственникам погибших, а также призвала прекратить травлю в ее отношении.

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«Я не виновата. И из ребят, родственников меня никто не обвиняет. Мне больно, мне очень больно. Я не понимаю, как какие-то другие люди, которые знаете меня или которые не знаете, как вы умудряетесь писать гадости, оскорбления мне, моей семье?» — заявила она, добавив, что никому не пожелала бы оказаться на своем месте.

Между тем в понедельник, 2 марта, Диденко приняла участие в ток-шоу Первого канала «Пусть говорят». Девушка призналась, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш, поэтому так и отреагировала на сложившуюся ситуацию.

«Он мне не говорил, что там будет. «Это сюрприз». Когда начали засыпать сухой лед, я думала, что его насыпят и на этом все кончится. Я не думала, что туда будут прыгать люди. Думала, красивый дым, все порадуются и пойдут веселиться дальше», — отметила Диденко в эфире.

Когда Валентин и двое гостей прыгнули в защитных костюмах в бассейн с сухим льдом, то сразу почувствовали себя плохо, однако остальные участники вечеринки этого не поняли, поскольку помещение было задымлено. Они восприняли их молчание как очередной розыгрыш.

«Когда Славика (блогера Вячеслава Звягина — «Газета.Ru») достали из воды, я вижу, что у него лицо синее. Спрашиваю: «Славик, это шутка?». Он молчит... Про мужа я вспомнила уже потом. Сначала вылез Славик, и ему начали оказывать помощь. Те, кто выныривал и был в сознании, их уводили.

И тут я понимаю, что моего мужа нет, начинаю паниковать. Когда стало чуть-чуть меньше дыма, в воду прыгнул его друг и достал его. Он был синим. Я делала ему и массаж сердца, и искусственное дыхание рот в рот. Сначала он был синим, потом его кожные покровы стали розовыми, он начал дышать», — вспомнила аптечный блогер.

В итоге ее супруг скончался в реанимации от отека легких.

Обвинения со стороны приглашенных на «Пусть говорят» гостей посыпались в адрес продавцов сухого льда. Подруга Диденко заявила, что муж блогера Валентин называл магазину параметры бассейна, на основании чего там рассчитали количество льда для «спецэффектов».

В СМИ тем временем появились скрины переписки погибшего и компании. Выяснилось, что продавец сухого льда предупреждал его об опасности вещества, передавал kp.ru. Портал пообщался с представителем фирмы, которая продала 32-летнему мужчине сухой лед.

Собеседник сайта заявил, что Валентин Диденко обратился в фирму еще 25 февраля, то есть за три дня до трагедии. При заказе он отметил, что хотел бы купить столько сухого льда, чтобы его хватило на то, чтобы над бассейном в течение 10-15 минут держался эффект тумана, рассказал изданию сотрудник компании, куда обратился мужчина, Дмитрий Ерохин.

«Использовать сухой лед для эффекта тумана допустимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Сухой лед не является ядовитым веществом, но его пары — газообразная двуокись углерода — способны вымещать собой кислород, создавать плотный слой газа над поверхностью, в данном случае, бассейна», — пояснил собеседник kp.ru.

Он подчеркнул, что менеджер, который оформлял заказ, предупредил покупателя о том, насколько опасно использование сухого льда.

«Менеджер предупредил также и о возможности холодового ожога при соприкосновении сухого льда с кожей, если гости вечеринки собираются купаться в бассейне (температура сухого льда -79°С), на что Валентин ответил, что в воду они собираются лезть только после полного испарения сухого льда и постараются быть максимально осторожными», — отметил Ерохин. Он добавил, что более подробную информацию мужчина отказался слушать, заявив, что уже знаком с техникой безопасности.

Напомним, трагедия произошла 28 февраля на праздновании дня рождения Екатерины Диденко. Ее супруг заказал сухой лед в качестве сюрприза и развлечений.

Празднование проходило в кругу друзей девушки в банном комплексе, в котором был бассейн. Именно в него молодые люди кинули свыше 20 кг льда, после чего начали прыгать в воду, над которой поднялся «туман». В итоге трое погибли — двое друзей именинницы и ее муж. Кроме того, четверо гостей оказались в больнице.

После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».