«Унижала меня»: суд решил судьбу убийцы блогерши

В Москве суд вынес приговор 33-летнему программисту из Челябинска Максиму Гарееву — его признали виновным в жестоком убийстве 24-летней Екатерины Караглановой. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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27 июля 2019 года в квартире жилого дома на улице Пырьева арендодатель обнаружил тело девушки в нижнем белье — оно лежало поперек чемодана. При осмотре места происшествия на ее теле зафиксировали 19 колото-резаных ранений грудной клетки.

Спустя несколько дней силовики задержали 33-летнего Максима Гареева — на допросе он признал вину и рассказал о произошедшем. Выяснилось, что в день убийства, 26 июля, мужчина пришел в квартиру к своей девушке. Она встретила его в чулках и эротическом белье. Однако в углу комнаты мужчина увидел большой чемодан, в который были сложены вещи Караглановой. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт. В ходе ссоры задержанный узнал, что его девушка собралась в путешествие в Нидерланды — при этом не одна, а с другим мужчиной.

СМИ выяснили, что девушка втайне от Гареева начала встречаться с 52-летним подписчиком. С ним она и собиралась 28 июля полететь в Амстердам, чтобы 30 июля отпраздновать свой день рождения.

Это заявление привело мужчину в ярость. «Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать», — расскажет позже обвиняемый на допросе.

В итоге он зарезал свою девушку, а после в состоянии шока попытался запихнуть ее труп в чемодан, чтобы вынести и спрятать его. Однако сделать это ему не удалось. В итоге Гареев положил тело на чемодан, в другой сложил свои окровавленные вещи и покинул квартиру.

Изначально, писал сайт kp.ru, на допросе челябинец заявил, что погибшая была эскортницей и он часто приезжал к ней на секс-встречи. Однако в день трагедии она почему-то стала оскорблять его. «Сказала мне, что я никакой — некрасивый, что мне даже пластика не поможет. Потом она сказала, что я смогу накопить деньги на нашу следующую встречу только через год. Сказала, что я нищеброд», — отметил 33-летний Гареев.

В итоге Никулинский суд Москвы признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ «Убийство». Его отправили в колонию строгого режима на девять лет, а также обязали выплатить 2,5 млн компенсации морального вреда потерпевшей стороне.



Осужденный приехал в столицу из Челябинска, после чего устроился на работу, по его словам, с зарплатой около 200-300 тыс. рублей в месяц. Однако мужчина сильно переживал из-за своей внешности — шрамов на лице и лысой головы.

После переезда Гареев стал активно заниматься своим внешним видом — перенес несколько пластических операций, пересадил волосы. Также он разместил анкету на сайтах для поиска проституток. Там Гареев называл себя Кеном.

Что касается погибшей девушки, то у нее было много поклонников. Она не только училась в клинической ординатуре на кафедре дерматовенерологии и онкологии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, но и вела собственный тревел-блог с аудиторией около 80 тыс. человек, писали СМИ.

Более того, 24-летняя Карагланова подрабатывала моделью и даже участвовала в конкурсе красоты, организованном российской версией журнала «Maxim».

Знакомые погибшей отмечали, что у девушки было много завистников — ей часто угрожали. «Ничего не могу точно сказать, но мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась», — говорила приятельница жертвы телеканалу РЕН ТВ.

Последний раз угрозы поступали в адрес девушки в феврале 2019 года, однако она решила не заявлять о них в полицию, поскольку конкретных действий в отношении нее не происходило.