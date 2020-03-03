«Всю жизнь издевался»: подросток из Забайкалья застрелил отца

В Забайкалье одиннадцатиклассник застрелил отца за жестокое обращение с семьей. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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По данным следователей, трагедия произошла 2 марта 2020 года в селе Ломы. Вечером между школьником и его 49-летним отцом завязалась ссора — решить вопрос мирным путем не удалось.

«Несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом произвел несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте», — уточнили в СК.

На школьника завели дело по статье 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти другому человеку». «Произведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента. Расследование продолжается», — заявили в ведомстве.

Однако в самом населенном пункте люди внезапно встали на сторону предполагаемого убийцы. На сайте AVAAZ.org уже появилась петиция, создатели которой просят учесть особые обстоятельства дела. По их словам, конфликт между отцом и сыном случился после того, как они вместе поехали в лес на заготовку дров. Глава семьи Николай Федоров ехал на тракторе, а подросток — на его легковой машине.

«[Мальчик] во время поездки наехал на камень и помял диск у колеса, после чего отец избил сына. Вечером того же дня Николай, употребив алкоголь, снова напал на сына. Начал наносить удары по всему телу, разбил голову стулом и приставляя нож к горлу сына пригрозил, что его зарежет, а мать застрелит», — сообщается в тексте.

После этого мальчик выбежал во двор в одних резиновых тапочках, чтобы спрятаться. На крыше под сеном он нашел спрятанное ружье отца и решил его отпугнуть. Однако мужчина, прибежавший следом, продолжил оскорблять сына и угрожать ему — в результате последний сделал несколько выстрелов в темноту.

«[Подросток] сделал предупреждающий выстрел в темноту, перезарядил и выстрелил еще раз, тем самым попав в шею и грудь отца. Не услышав угрозы отца, выбежал к нему и увидел его лежащего на снегу в крови», — указала автор петиции по имени Зинаида. Молодой человек немедленно вызвал полицию и скорую помощь, однако Федоров успел скончаться до их приезда.

Из петиции следует, что 17-летний школьник — младший ребенок в семье. Мальчик неоднократно становился свидетелем жестокого обращения отца с остальными детьми.

«Николай всю жизнь издевался над семьей, старшие дети ему не родные, он избивал их до тяжелых травм. Семья жаловалась неоднократно местным властям, но меры не были приняты, так как с районного центра в деревню выезжать не считали нужным!», — сообщается в тексте.

На момент написания заметки петицию подписали 750 человек.

В целях самообороны родственника убили и сестры Хачатурян, считают их адвокаты. Громкое преступление произошло вечером 27 июля 2018 года — в подъезде жилого дома на севере Москвы обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В качестве главных подозреваемых были задержаны три его дочери.

Впоследствии на допросах они признались в убийстве, объяснив свои действия «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье все трое называли адом.

Долгое время расследование в отношении девушек проходило по статье 105 УК РФ «Убийство». Однако в январе текущего года стало известно, что обвинение будет переквалифицировано на необходимую оборону. В связи с этим уголовное преследование в отношении сестер Хачатурян должно прекратиться, сообщал ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Соответствующее распоряжение поступило из Генпрокуратуры. По словам Паршина, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия не соответствовали обстоятельствам произошедшего. Кроме того, следствие не учло влияние систематических нападений со стороны отца на формирование у сестер желания избавиться от постоянной угрозы с его стороны.

«Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом», — заявил защитник.

В постановлении замгенпрокурора также указано, что собранные доказательства опровергают тот факт, что девушки совершали убийство отца без предпосылок.

«В постановлении есть ссылка на разъяснения Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, в частности, истязанием, а право на необходимую оборону в этом случае сохраняется до момента окончания такого посягательства», — рассказал ТАСС адвокат младшей сестры Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.