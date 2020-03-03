«Не уберегла принцессу»: признание матери-убийцы в суде

В Омске областной суд вынес приговор 28-летней Светлане Мирзоевой — она признана виновной в убийстве малолетней дочери. Тело ребенка не найдено до сих пор. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Следствием установило, что 9 мая 2019 года в квартире одного из домов города Омска находились пьяная Мирзоева и ее сожитель. В тот день годовалая дочь женщины неаккуратно ела булочку, из-за чего рассыпала крошки на пол. После этого разъяренная мать стала с силой кормить девочку хлебом и рассыпанными крошками — в результате малышка задохнулась.

«Я по пьяни разозлилась. Я взяла ее на руки и начала запихивать в нее хлеб. Ну, силу не рассчитала. В определенный момент я не заметила, что у нее руки обвисли. У нее губы посинели, пульса на руке и шее не было, глаза были навыкате, не моргала. Я начала пытаться ее спасти, но было поздно. У меня не было мысли вызвать скорую. Я напугалась, что у меня могут еще и сына отобрать»,

— рассказывала Мирзоева на допросе.

Затем сожитель омички вынес сумку с телом ребенка из дома и спрятал. При этом он не сказал о месте захоронения матери погибшей. Он, как уточнила злоумышленница, пояснил: «Тебе не надо этого знать». После этого, спустя 10 дней мужчина, скончался от алкогольной интоксикации.

Между тем о преступлении стало известно только 6 июня, когда в правоохранительные органы от соседей поступила информация о том, что в семье, воспитывающей двух малолетних детей, пропала младшая дочь. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна мать девочки. Мирзоева была задержана и заключена под стражу.

«Изначально она говорила, что убийство совершил ее сожитель. Эта версия и была поставлена во главу угла. Думали, что преступление раскрыто и придется прекращать дело из-за смерти лица, которого должны были привлечь в качестве обвиняемого.

Однако позже мы с сотрудником отдела криминалистики проводили осмотр места происшествия и пообщались с соседями. Соседи этого сожителя знали его с детства. И они все в один голос говорили: «Он этого совершить не мог», — рассказывал порталу NGS55.Ru следователь Александр Кузнецов.

Позже в ходе допросов женщина призналась следователям, что убийство совершила она сама. По ее словам, сожитель просто помог ей спрятать тело. Однако правоохранителям так и не удалось установить место захоронения тела девочки, несмотря на принятые следствием меры и проводимые совместно с волонтерами поисковые мероприятия.

В итоге Омский областной суд признал 28-летнюю Светлану Мирзоеву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Ваша честь, я всегда очень сильно любила своих детей. Всегда заботилась о них и желала им только самое лучшее. У меня никогда и в мыслях не было навредить своим детишкам. Они баловались, но на то они дети. Я очень сильно раскаиваюсь, что допустила халатность и не уберегла свою принцессу. К смерти дочки я не причастна», — заявила омичка в своем последнем слове

Она добавила, что если бы вовремя сообщила о случившемся, то правоохранительным органам удалось бы узнать у ее сожителя место захоронения ребенка.

«Я очень виновата в том, что не уберегла свою девочку. Я помогала делать ей первые шаги, первый раз кормила ее с ложечки и водила на массаж. Прошу, учтите показания свидетелей, органов ПДН и врачей. Надеюсь на ваше разумное решение», — сказала подсудимая.

Между тем известно, что семья осужденной стояла на профилактических учетах как неблагополучная. В связи с чем по результатам следствия в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также органов полиции, обязанных осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование дела о халатности со стороны соцорганов продолжается.