«Крышевали» провоз алкоголя: на Кубани задержали банду полицейских

В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских. Расследование, в ходе которого были пойманы преступники, было проведено Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, окружным управлением Генеральной прокуратуры и Главным управлением собственной безопасности МВД.

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Были задержаны: командира взвода ДПС по Успенскому району Сергей Бочкарев, инспекторы Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртакий Тосунов, Евгений Акимов, начальника районного ОЭБиПК Михаил Баканов, и экс-оперативник по особо важным делам региональной полиции Роман Гриненко.

По версии следствия, все эти силовики последние 4 года на посту ДПС «Успенский» на трассе Р-217 «Кавказ» получали взятки за нарушения водителей, а также «крышевали» провоз через свой пост спиртосодержащей продукции. На них заведено до по ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества», — говорится в сообщении СКР.

Только за организацию и участие в преступном сообществе каждому из них грозит до 20 лет заключения в колонии строгого режима.

Несколькими днями ранее бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, ранее осужденному за многомиллионную взятку, предъявили еще одно обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере» — ее сумма оценивается в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат бывшего полицейского Александр Горбатенко.

Как полагает следствие, деньги Захарченко в течение девяти лет переводили бизнесмены Борис Ущерович и Валерий Маркелов — совладельцы группы компаний «1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Маркелов с марта 2019 года находится под арестом, а Ущерович — в розыске.

Для получения взятки экс-полковник открыл специальный банковский счет на имя Захара Хитрого. По данным СК, с 2007 по 2009 год на него поступило 2,8 млн евро от Ущеровича и Маркелова. Еще 1,3 млрд рублей Захарченко получил от них же, но уже по другой схеме, детали которой не уточняются.

Также следствие полагает, что Захарченко оказывал покровительство главе совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолуму Юнаеву, за что тот оплачивал ему отдых в Сочи в 2015-2016 годах стоимостью более чем 800 тыс.руб.

В СК считают, что взятку бывшему сотруднику МВД также давали бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин и экс-член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. Они находятся в розыске. При этом посредниками в получении денег выступали два доверенных лица Захарченко — Виктор Белевцов и Василий Кретинин.

В январе нынешнего года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замначальника Управления по раскрытию социально-значимых преступлений и сопровождению резонансных уголовных дел Главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгений Кузин.

По статье 290 УК РФ ему грозит 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Полицейский пытался получить взятку в 25 миллионов рублей от 38-летнего уроженца Тбилиси, а ныне – жителя Москвы Дмитрия Чантурии, имеющего в определенных кругах статус «вора в законе» и прозвище «Мирон».

Криминальный авторитет хотел, чтобы силовик за взятку поспособствовал прекращению в отношении «Мирона» проверки по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), по которой Чантурия может быть осужден на 15 лет колонии.

В рамках этого же расследования правоохранительные органы в столице арестовали подчиненного Кузина Олега Агаева и бывшего сотрудника ФСБ Игоря Фролова, который, по версии следствия, был посредником при передаче взятки. Бывший сотрудник спецслужбы является сотрудником личной охраны «Мирона». Фролов обвиняется по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Чантурия является двоюродным племянником бывшего «короля» российского преступного мира Аслана Усояна, более известного как «Дед Хасан», который был убит выстрелом снайпера в январе 2013 года во дворе ресторана «Старый фаэтон», расположенного во флигеле Центрального дома литераторов (Большая Никитская улица, самый центр Москвы).