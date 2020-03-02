«Последняя алкоголичка»: педагог уволена за унижение учеников

Учительница из Башкирии, посоветовавшая ученикам совершить массовый суицид, была уволена из школы. Об этом сообщили в администрации Салаватского района, передает РИА «Новости».

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«Инцидент в школе произошел в минувшую субботу. После этого случая отдел образования района провел совещание, по результатам учительница была уволена», — заявил представитель райадминистрации.

Звукозапись с урока, вызвавшая общественный резонанс, была опубликована в Facebook членом СПЧ в Башкирии Динаром Зайнуллиным. В комментариях к посту чиновник отметил, что ее сделали ученики сельской школы Салаватского района втайне от учителя.

«В СПЧ обратилась мама подростка-девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района. Наверно, половину урока на нее кричала учитель башкирского языка и литературы Саитгалина Зуляйха Раиловна. Прилагаю аудиозапись беседы (если это можно назвать беседой). Ор в классе просто ужасен», — написал Зайнуллин.

В общей сложности звуковая дорожка длится десяти минут, на протяжении которых учительница башкирского языка и литературы осыпает восьмиклассницу ругательствами. Гнев женщины вызвала плохая подготовка девочки к уроку.

«Это ты с психологом так можешь, можешь даже с директором, но со мной так номер не выходит. Сегодня не нагулялась что ли? Не выспалась что ли? Или мама тебя не пустила? А пьяный дедушка спал», — слышны на записи крики педагога.

Далее женщина решила переместить гнев на семью школьницы, которая, по ее мнению, неправильно воспитывает ребенка.

«Да ты что, у тебя мама есть? Вот у нее воспитание. Алкаши как себя ведут? Вот она сидит, как последняя алкоголичка. Вот такие люди тебя воспитывают. От среды и впитываешь, и всю грязь несешь сюда в общеобразовательную школу. Ты неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — заявила учительница.

Кроме девочки досталось и остальным присутствовавшим в классе: «Со мной лучше не связываться. Я не раз вам это говорила. Я не посмотрю, что вы восьмиклассники. Вешайтесь лучше. А то говорят, подростковый возраст, не знаю что могут сделать. Не сделаете ничего!», — кричала учительница.

На пост члена СПЧ немедленно отреагировал министр образования и науки региона Айбулат Хажин. Он пообещал немедленно разобраться в ситуации. «Неподобающее поведение для педагога...», — подчеркнул чиновник.

Ранее клинический психолог Леона Овчинникова в разговоре с «Газетой.Ru» разбирала поведение учителей, которые позволяют себе оскорблять школьников. По ее мнению, своим негативным отношением к определенным ученикам, они дают понять детям, что их сверстник от них отличается.

«Сейчас родители младшеклассников и учителя — это, в основном, люди, детство и юность которых пришлись на 90-е годы — сложное и бескультурное время. В это время люди на себе познали, что такое потеря этических норм и правил. Сравните: до революции люди опирались на христианскую мораль, затем на коммунистические идеи, а в 90-е годы ценностные ориентиры были вовсе потеряны», – отметила специалист.

Эксперт уверена, что травли в школах, в частности в небольших городах, поможет избежать качественная работа психологов.

По ее словам, сейчас школьные психологи уделяют основное внимание оптимизации учебного процесса. Однако в школах необходимы и «иного рода психологи, занимающиеся проблемами межличностных взаимоотношений в классе» — такие специалисты будут помогать прорабатывать трудности между детьми, между детьми и учителями, между детьми и родителями.

Как только родители замечают первые признаки издевательств над ребенком в школе, им необходимо сразу же обращаться к классному руководителю или директору учебного заведения, заявлял адвокат Владимир Постанюк.

«Если учитель отрицает проблему, нужно идти к завучу, директору, задача которых — организовать психологическую работу, направленную на прекращение насилия. В случае, если демократические способы не помогают, а классный руководитель и директор никак не отреагировали на ваши обращения, пишем в комитет по образованию (РОНО), в комиссию по делам несовершеннолетних», — рассказывал он «Газете.Ru».