«Последняя алкоголичка»: педагог уволена за унижение учеников

В Башкирии уволили унижавшую детей учительницу

В Башкирской школе уволили учительницу, посоветовавшую школьникам совершить массовый суицид из-за отсутствия дисциплины. Отдельное внимание женщина уделила девочке, не выучившей текст, — она назвала восьмиклассницу алкоголичкой и обвинила ее родителей в том, что они не занимаются воспитанием девочки. Звукозапись с урока, на котором крики педагога не прекращались как минимум 10 минут, сделали сами подростки. Позже ее опубликовал член регионального СПЧ.

Учительница из Башкирии, посоветовавшая ученикам совершить массовый суицид, была уволена из школы. Об этом сообщили в администрации Салаватского района, передает РИА «Новости».

«Инцидент в школе произошел в минувшую субботу. После этого случая отдел образования района провел совещание, по результатам учительница была уволена», — заявил представитель райадминистрации.

Звукозапись с урока, вызвавшая общественный резонанс, была опубликована в Facebook членом СПЧ в Башкирии Динаром Зайнуллиным. В комментариях к посту чиновник отметил, что ее сделали ученики сельской школы Салаватского района втайне от учителя.

«В СПЧ обратилась мама подростка-девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района. Наверно, половину урока на нее кричала учитель башкирского языка и литературы Саитгалина Зуляйха Раиловна. Прилагаю аудиозапись беседы (если это можно назвать беседой). Ор в классе просто ужасен», — написал Зайнуллин.

В общей сложности звуковая дорожка длится десяти минут, на протяжении которых учительница башкирского языка и литературы осыпает восьмиклассницу ругательствами. Гнев женщины вызвала плохая подготовка девочки к уроку.

«Это ты с психологом так можешь, можешь даже с директором, но со мной так номер не выходит. Сегодня не нагулялась что ли? Не выспалась что ли? Или мама тебя не пустила? А пьяный дедушка спал», — слышны на записи крики педагога.

Далее женщина решила переместить гнев на семью школьницы, которая, по ее мнению, неправильно воспитывает ребенка.

«Да ты что, у тебя мама есть? Вот у нее воспитание. Алкаши как себя ведут? Вот она сидит, как последняя алкоголичка. Вот такие люди тебя воспитывают. От среды и впитываешь, и всю грязь несешь сюда в общеобразовательную школу. Ты неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — заявила учительница.

Кроме девочки досталось и остальным присутствовавшим в классе: «Со мной лучше не связываться. Я не раз вам это говорила. Я не посмотрю, что вы восьмиклассники. Вешайтесь лучше. А то говорят, подростковый возраст, не знаю что могут сделать. Не сделаете ничего!», — кричала учительница.

На пост члена СПЧ немедленно отреагировал министр образования и науки региона Айбулат Хажин. Он пообещал немедленно разобраться в ситуации. «Неподобающее поведение для педагога...», — подчеркнул чиновник.

Ранее клинический психолог Леона Овчинникова в разговоре с «Газетой.Ru» разбирала поведение учителей, которые позволяют себе оскорблять школьников. По ее мнению, своим негативным отношением к определенным ученикам, они дают понять детям, что их сверстник от них отличается.

«Сейчас родители младшеклассников и учителя — это, в основном, люди, детство и юность которых пришлись на 90-е годы — сложное и бескультурное время. В это время люди на себе познали, что такое потеря этических норм и правил. Сравните: до революции люди опирались на христианскую мораль, затем на коммунистические идеи, а в 90-е годы ценностные ориентиры были вовсе потеряны», – отметила специалист.

Эксперт уверена, что травли в школах, в частности в небольших городах, поможет избежать качественная работа психологов. 

По ее словам, сейчас школьные психологи уделяют основное внимание оптимизации учебного процесса. Однако в школах необходимы и «иного рода психологи, занимающиеся проблемами межличностных взаимоотношений в классе» — такие специалисты будут помогать прорабатывать трудности между детьми, между детьми и учителями, между детьми и родителями.

Как только родители замечают первые признаки издевательств над ребенком в школе, им необходимо сразу же обращаться к классному руководителю или директору учебного заведения, заявлял адвокат Владимир Постанюк.

«Если учитель отрицает проблему, нужно идти к завучу, директору, задача которых — организовать психологическую работу, направленную на прекращение насилия. В случае, если демократические способы не помогают, а классный руководитель и директор никак не отреагировали на ваши обращения, пишем в комитет по образованию (РОНО), в комиссию по делам несовершеннолетних», — рассказывал он «Газете.Ru».