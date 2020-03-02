Первый в России: у вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

Роспотребнадзор подтвердил информацию о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Молодой человек недавно вернулся из Милана и почти сразу был госпитализирован. Сначала его поместили в общую палату, однако теперь перевели в отдельную. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», — цитирует агентство сообщение Роспотребнадзора. В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.

Как рассказала «Газете.Ru» летевшая этим рейсом москвичка Влада Яковлева, в аэропорту температуру пассажирам не измеряли. Сотрудники Роспотребнадзора вышли с ней на связь только спустя неделю после прилета, после чего ведомство направило к ней домой сотрудников скорой помощи.

«Первое, что они сказали, что меня забирают [в больницу], поскольку я была на борту этого самолета. Очень долгим диалогом добились того, чтобы меня оставили дома, потому что я себя хорошо чувствую. Никаких иммунопрепаратов мне не прописали. Просто сказали сидеть дома», — отметила собеседница издания.

По ее словам, карантин продлится две недели. В это время ей и живущим с ней родителям нельзя покидать квартиру и общаться с посторонними людьми.

«Карантин на две недели с момента моего приезда — когда я контактировала с молодым человеком, у которого подозрение на коронавирус. Мы просто находимся в квартире и не можем выйти. Не знаем, чем нам грозит выход на улицу. Я не опасаюсь, что заражусь — только немного обеспокоена из-за того, что мне нужно сидеть дома взаперти. В квартире нас трое: мама, папа и я. Вот вопрос у нас стоит с едой: ее нет дома, а если выйти, то грозит штраф большой», — переживает девушка.

Она также добавила, что сотрудники скорой помощи, которые брали у нее анализы, опасались заражения и назвали себя «смертниками». «Ребята из скорой помощи сами очень испуганные — они не знают ничего ровным счетом и сами называют себя смертниками, потому что ходят по людям, которые, может быть, болеют. Я за них, на самом деле, переживаю», — отметила Яковлева.

Отметим, что всех россиян, которые вернулись 23 февраля в Москву рейсом из Милана, поместили на домашний карантин. Однако один из пассажиров заболел, после чего отправился в больницу.

Там его поместили в общую палату, а когда предварительные анализы показали у него наличие COVID-19, его экстренно изолировали. После этого сотрудники больницы стали принуждать пациентов говорить о том, что он изначально находился в отдельном боксе. У всех, кто находился в той палате, взяли анализы и в данный момент ждут их результата. Состояние больного оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Коронавирус COVID-19 подтверждают в три этапа: сначала свое заключение дают врачи-инфекционисты, затем эксперты из Роспотребнадзора, а финальное подтверждение делают специалисты центра «Вектор» в Новосибирске — заболевший москвич получил положительные результаты двух проверок.

Имя москвича, у которого подтвердился коронавирус, не называется. Однако ранее СМИ сообщали, что в Инфекционной больнице №1 находится 29-летний Давид Беров — его госпитализировали 27 февраля с подозрением на COVID-19 через несколько дней после прилета из Милана, когда он пожаловался на небольшую боль в горле, кашель и насморк.