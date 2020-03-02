Зима рубль бережет: в Думе поддержали снижение тарифов ЖКХ

Депутаты Государственной Думы поддержали перерасчет стоимости отопления в ряде регионов Российской Федерации из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщают «Известия».

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Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что решение сделать перерасчет — правильное, однако нельзя распространять его на всю страну — погода в разных регионах отличалась. Однако в областях, где температура сильно превышала климатические нормы, перерасчет будет справедливым.

Депутат от КПРФ Валентин Шурчанов полагает, что россияне, живущие в домах без общедомовых счетчиков, не должны переплачивать за отопление в теплую зиму. Особенно, отметил парламентарий, когда

в среднем по России на оплату коммунальных расходов уходит до 20% семейного бюджета — из-за невысоких доходов населения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь подчеркнул, что попросил Минстрой отменить летнюю индексацию тарифов. «Раз в этом году управляющие компании сэкономили на газе, то мы можем помочь сэкономить и нашим гражданам», — отметил глава либерал-демократов.

Первый зампред думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов убежден, что влияние теплой зимы нужно обязательно учесть при расчете платежей — однако главным фактором ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве не является погода.

1 марта в Минстрое рассказали «Известиям», что в России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. На снижение стоимости услуг могут рассчитывать жители российских регионов, в которых платежи за ЖКХ вносятся небольшими частями в течение года, а не по общедомовым счетчикам.

«В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — добавили в министерстве.

В Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить порядка 200 рублей. Заместитель мэра Москвы во вопросам ЖКХ Петр Бирюков говорил ранее, что аномально теплая зима позволила израсходовать на 20% меньше тепла и газа в сравнении с обычными показателями.

Тема платежей за услуги ЖКХ волнует россиян — в конце февраля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заявил «Известиям», что лишать коммунальных услуг россиян за неуплату — это крайняя мера воздействия на людей.

По его данным, сейчас общая задолженность по услугам ЖКХ в России составляет более 570 млрд рублей. Чтобы уйти от этой цифры, нужны «цивилизованные методы». В частности, разъяснять людям, почему важно оплачивать отопление, электричество и горячую воду.

«Услуга получена, и она должна быть вовремя оплачена», — объяснил министр. Он также констатировал, что из-за неплательщиков страдают другие люди. Например, нельзя отключать в многоквартирных домах должника от ресурсов, так как это повлияет на его соседей. Он призвал урегулировать процесс, добавив, что не сторонник «репрессивных мер», так как понимает, что ситуации в жизни бывают разными.

«Те, кто платит добропорядочно, ни в коем случае в этой ситуации не должны страдать. Это моя жесткая позиция», — подчеркнул Якушев.

Синоптики всю зиму 2019-2020 называют ее «розовой» и «вишневой» — из-за цвета метеорологической карты, связанного с аномальным потеплением. За почти полтора столетия истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало 1960-х годов. Синоптики полагают, что в будущем зимы будут теплеть.