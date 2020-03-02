«Не одобряют кредиты»: отменят ли наказание за проституцию

Российские правозащитники направили в Минюст РФ замечания к опубликованному на сайте ведомства проекту нового КоАП — в одной из предлагаемых поправок они просят отменить административное наказание за проституцию. Документ с замечаниями оказался в распоряжении газеты «Коммерсант».

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Его подготовил правозащитный центр «Мемориал» при участии «ОВД-Инфо» и комитета «Гражданское содействие». Отметим, что проект нового кодекса был обнародован Минюстом 30 января — с того момент проводились публичные обсуждения текста, и каждый мог внести свои замечания к нормативному акту, однако только до 27 февраля.

Тем не менее «Мемориалу» и другим организациям удалось за это время составить свой перечень необходимых правок и отправить его в Минюст. Отмена административного преследования по статье 6.11. «Занятие проституцией» – одно из первых предложений правозащитных организаций.

Директор движения секс-работников «Серебряная роза» Ирина Маслова пояснила, что такие правки необходимы в связи с тем, что наказание по КоАП «рушит все возможности дальнейшей жизни для женщин».

«Их вносят в особый список МВД, что сводит к минимуму шанс найти легальную работу. Большинство работодателей сегодня имеют систему безопасности и часто отказывают, когда видят фамилию в базе. Были случаи, когда секс-работницам по этой же причине не одобряли кредиты»,

— подчеркнула правозащитница.

Она добавила, что это может обернуться и против детей, родители которых находятся в этом списке — часто его проверяют в учебных заведения, после чего поступающих не берут в школы или вузы.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов признался «Газете.Ru», что ни разу не получал жалоб о невозможности трудоустройства по причине прошлого административного наказания за проституцию.

«Наверное, перед теми правозащитниками, которые внесли такие замечания, ставили такие вопросы. В наш комитет ни разу не поступало письмо, что кого-то работодатель дискриминирует по этому признаку или отказал в трудоустройстве. В опубликованном административном кодексе меня больше волнуют штрафы, которые просто необоснованно хотят увеличить за нарушение правил дорожного движения. Вот это наиболее актуально, так как касается 60 млн граждан», — подчеркнул депутат.

Между тем глава «Серебряной розы» уверена, что, помимо вышеперечисленного, существование статьи о занятии проституции способствует укоренению проблемы с коррупцией. Маслова пояснила, что представителям секс-индустрии часто приходится откупаться от правоохранителей – иногда они делают это добровольно, а иногда деньги вымогают сами сотрудники органов. «Они платят, чтобы быстрее уйти из отделения полиции, где зачастую происходят вещи, запредельные по жестокости», — заявила активистка.

Отметим, что, согласно статье 6.11. «Занятие проституцией», работа в сфере секс-услуг наказывается штрафом в размере от 1,5 тыс. до 200 тыс. рублей. При том тех, кто завлекает людей в занятие проституцией, принуждает к ней или организовывает данную деятельность, будут судить уже по статьям уголовного кодекса — а именно 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Вопрос отмены статьи 6.11. «Занятие проституцией» поднимается регулярно — так, с таким предложением 2 июля 2019 года выступало общественное движение «Форум секс-работников». Тогда его активисты написали письмо к бывшему главе аппарата правительства РФ Константину Чуйченко.

В документе они ссылались на рекомендации ООН, согласно которым в мире должно существовать четкое законодательное разделение между добровольной проституцией и торговлей людьми — первое, по мнению организации, должно быть легализовано, а второе — устранено.

«В законах РФ нет четкого правового определения такого термина, как «занятие проституцией». Как правило, судьи в решениях описывают его как «услуги интимного характера». Такая правовая неопределенность приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов и к вынесению заведомо неправосудных решений», — написали правозащитники. Однако тогда их инициативу никто не поддержал.