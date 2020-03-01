Вы подхватили ОРВИ: что дальше

Острые респираторные инфекции передаются в основном воздушно-капельным путём, поэтому с целью профилактики заражения в периоды подъема заболеваемости необходимо сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, а также, по возможности, пользоваться маской. Кроме того необходимо избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют. После посещения улицы и использования общественным транспортом необходимо тщательно мыть руки с мылом. По возможности всегда имейте с собой антисептическое средство - спрей, гель или салфетки. Так же рекомендуем регулярно делать влажную уборку и проветривать помещения. Немаловажным условием для адекватной работы иммунной системы организма является сбалансированное питание и занятия спортом – ешьте, как можно больше продуктов, содержащих витамин С, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.2 Как проверить симптомы ОРВИ
Вирусов, способных вызвать острую респираторную инфекцию, множество. У каждого возбудителя есть свои особенности, однако в подавляющем большинстве случаев ОРВИ сопровождается насморком, заложенностью в носу, болью и першением в горле, кашлем, повышением температуры тела. Так же может присутствовать головная боль, боли в мышцах и суставах. Для гриппа, в отличие от других респираторных инфекций, характерно более агрессивное течение - заболевание обычно начинается внезапно, температура тела повышается выше 38 градусов, из перечисленных выше симптомов преобладает сухой кашель.3 Что делать при обнаружении симптомов
При первых симптомах ОРВИ и гриппа необходимо остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением. При ОРВИ и гриппе важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку.4 Как отличить ОРВИ от других опасных заболеваний
Основной отличительной особенностью ОРВИ является поражение респираторного тракта, наличие катаральных симптомов, таких как насморк, боли и першение в горле. Однако, помимо респираторных инфекций, такие же симптомы могут присутствовать и при многих других инфекционных заболеваниях. Кроме того, течение ОРВИ и гриппа может осложняться бронхитом и тяжелыми пневмониями. Поэтому самолечение недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.5 Можно ли лечиться от ОРВИ народными средствами или лекарствами без назначения врача
При появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться к врачу, желательно вызвать доктора из поликлиники на дом. Народные средства можно использовать в качестве дополнения к основному традиционному лечению. Однако стоит помнить, что даже безобидные с первого взгляда настои трав и отвары, при их совместном приеме с лекарственными средствами, могут навредить. Поэтому необходимо придерживаться рекомендаций специалистов.6 Что делать, если лечение не помогает
Врач определяет оптимальную тактику лечения, исходя из состояния пациента. В большинстве случаев ОРВИ успешно поддаётся лечению. Однако, в силу различных особенностей инфекционных агентов, наличия хронических заболеваний, возраста пациента и других факторов, в том числе и позднее обращение за квалифицированной медицинской помощью, респираторная инфекция может давать серьёзные осложнения, требующие экстренной госпитализации в стационар.7 Самые частые ошибки в борьбе с ОРВИ
В первую очередь, это самолечение. Пациенты, при появлении первых симптомов ОРВИ, зачастую вместо поликлиники идут в аптеку и лечатся симптоматически (сбивают температуру, пьют препараты от кашля) тем самым стирая клиническую картину и усугубляя течение заболевания. Так же крайне опасен бесконтрольный приём антибиотиков. Необходимо помнить, что антибиотики при ОРВИ и гриппе не назначаются - они применяются только при развитии бактериальных осложнений (бронхит, пневмония) и только по назначению врача. Для того чтобы обычная острая респираторная инфекция не повлекла за собой тяжелых осложнений и госпитализации в стационар, необходимо обращаться за медицинской помощью как можно раньше, а также четко соблюдать рекомендации врача в плане доз и длительности приёма лекарственных препаратов.