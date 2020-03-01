Вы подхватили ОРВИ: что дальше

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Что делать для профилактики ОРВИ

Острые респираторные инфекции передаются в основном воздушно-капельным путём, поэтому с целью профилактики заражения в периоды подъема заболеваемости необходимо сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, а также, по возможности, пользоваться маской. Кроме того необходимо избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют. После посещения улицы и использования общественным транспортом необходимо тщательно мыть руки с мылом. По возможности всегда имейте с собой антисептическое средство - спрей, гель или салфетки. Так же рекомендуем регулярно делать влажную уборку и проветривать помещения. Немаловажным условием для адекватной работы иммунной системы организма является сбалансированное питание и занятия спортом – ешьте, как можно больше продуктов, содержащих витамин С, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.