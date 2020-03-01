Атака на Sputnik: как в Турции забирают журналистов

Правоохранители отпустили журналистов агентства »Sputnik Турция» после допроса — полиция Анкары не нашла состава преступления в их действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких и родственников сотрудников СМИ.

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Ранее, 29 февраля, стало известно, что около 22.30 мск в квартиры трех журналистов Sputnik в Анкаре пытались ворваться неизвестные. Они обвиняли их в «предательстве Родины», а также выкрикивали националистические лозунги, оскорбления, угрозы и пытались выломать двери. После этого представители СМИ обратились в полицию

Однако уже 1 марта главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что полиция провела обыски в офисе издания Sputnik в Стамбуле. Ордер был выдан генпрокуратурой города, причину обыска так и не называли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя представительства агентства Максима Дурнева.

Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции, а в участок были доставлены трое журналистов, которые накануне подали заявление — все они граждане Турции. Руководитель портала Махир Бозтепе также был задержан.

Позже стало известно, что журналистов, в том числе и Бозтепе, отпустили — они поделились с РИА «Новости» деталями допроса. По словам репортеров, обвинения, которые им были предъявлены после задержания, бессмысленны.

«Нам предъявили совершенно абсурдное обвинение из-за статьи, которую мы не писали и не имеем к ней никакого отношения. Еще нам говорили о каком-то видео на Youtube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь. После наших пояснений прокурор не нашел никакой нашей вины», — рассказала одна из журналисток.

Стоит отметить, что задержание произошло на фоне событий в сирийском Идлибе, где правительственная армия Башара Асада при поддержке со стороны российских военных проводит наступление, чему противится Турция.

На действия иностранных правоохранительных органов незамедлительно отреагировал МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, заявив ему о «необходимости скорейшего разрешения ситуации», в которую попали журналисты российского иновещательного СМИ. Лавров также потребовал от Анкары обеспечить их безопасность.

Источник ТАСС в российских дипломатических кругах заявил, что Москва в связи с задержанием репортеров готовит «ответные меры» в отношении СМИ Турции.

Ранее в сентябре 2019 года и молдавские правоохранители проводили следственные действия с руководителем информационного агентства «Sputnik Молдова» Владимиром Новосадюком — у него дома прошли обыски.

«По месту жительства господина Новосадюка был проведен обыск в рамках расследования банковского мошенничества. Он прошел в контексте прошедшего вчера [в понедельник] лишения неприкосновенности двух депутатов парламента», — заявлял пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Эмил Гайтур.

В Антикоррупционной прокуратуре Молдавии РИА «Новости» сообщили, что Новосадюк подозревался в причастности к делу о мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора.

«Антикоррупционная прокуратура и Национальный антикоррупционный центр провели 21 обыск в офисах и домах лиц, проходящих по уголовному делу, в котором фигурируют депутаты Регина Апостолова и Марина Таубер. Обыск проводился в том числе в доме господина Владимира Новосадюка, директора [агентства] Sputnik Молдова, который подозревается в причастности к мошенничеству и отмыванию денег», — отметили в прокуратуре.

Сам Новосадюк заявил журналистам, что после допроса его отпустили под подписку о невыезде на 60 дней. Со своей стороны, прокуратура сообщила, что «информация, полученная в ходе обысков, обобщается и подробности будут сообщены позже».

После этого гендиректор молдавского Sputnik Владимир Новосадюк подал в отставку, написав заявление по собственному желанию. По данным kp.ru, на него надавило московское руководство, которому не понравилось фигурирование экс-директора в уголовном деле о мошенничестве.