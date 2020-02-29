Отравился в бассейне: в Москве умер муж известной блогерши

Число погибших в результате банной вечеринки на дне рождения 26-летней блогера-миллионника Екатерины Диденко («Аптечный ревизорро») банном клубе «Девятый вал» в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы выросло до трех — муж «виновницы торжества» Валентин скончался в реанимации, сообщает Telegram-канал 112.

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По предварительным данным причиной смерти всех троих человек стала механическая асфиксия из-за перекрытия дыхательных путей. Люди находились в бассейне, когда туда засыпали примерно 25-30 кг сухого льда. При выделении углекислого газа, люди мгновенно потеряли сознание. Сейчас в больницах остаются еще пять гостей того празднества.

ЧП произошло после попадания сухого льда в бассейн, поскольку вода посетителям показалось слишком теплой. При этом они не учли, что при взаимодействии с водой сухой лед выделяет отравляющий углекислый газ. В итоге четырем людям стало плохо: двое погибли сразу в бассейне, двое были госпитализированы. Всего на мероприятии в банном комплексе находились 18 человек.

«Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым», — рассказали в диспетчерской скорой помощи.

По факту происшествия Следственный комитет уже возбудил уголовное дело: преступление квалифицируют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве взять расследование под личный контроль», — сообщили в пресс-службе СК.

В прошлом месяце в Новосибирске скончался 16-летний подросток, который захлебнулся водой в местном аквапарке. На протяжении шести дней пострадавший находился в реанимации, где медики боролись за его жизнь, однако спасти его так и не удалось.

Трагедия произошла на территории аквапарка «Аквамир». Как рассказала знакомая семьи погибшего мальчика, он вместе с родителями и братом приехал в Новосибирск из Кемерово, чтобы отдохнуть в последние дни новогодних праздников. По словам женщины, родственники мальчика не видели, как тонет их сын, — о ЧП они узнали, когда вокруг стали кричать люди.

«Родители просто в шоке. Они отдыхали семьей. 16 лет — это не пяти-, не десятилетний ребенок, за которым глаз да глаз. И это не горка, там и глубина, как я поняла, небольшая. Родители с младшим недалеко были. Они это все не видели», — рассказала очевидица.

Рука подростка застряла между трубами скамейки джакузи в то время как он находился под водой. В результате мальчик провел под водой более четырех минут, прежде чем его смогли освободить и достать на поверхность.

Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у него клиническую смерть, однако все же смогли запустить дыхание и доставили пострадавшего в реанимацию.

В октябре прошлого года 10-летний мальчик погиб в московской штаб-квартире Службы внешней разведки РФ из-за того, что его затянуло в сливное отверстие системы очистки.

В день трагедии ребенок катался на горке в бассейне на территории спортивного комплекса СВР, однако внезапно возникнувшее течение затянуло его в сливное отверстие системы очистки. Согласно правилам, оно должно быть закрыто решетками, однако сотрудники комплекса забыли это сделать после профилактической чистки.

Другие посетители комплекса смогли вытащить школьника без помощи спасателей. Медработник попытался реанимировать его, сделав искусственное дыхание, однако на тот момент сердце мальчика уже остановилось.

Несколькими месяцами ранее 12-летняя россиянка погибла в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля «Санхилл», расположенного на курорте Бодрум.

Девочка отправилась на отдых вместе с родителями из Санкт-Петербурга. В один из дней школьница резвилась в бассейне со сверстниками. Внезапно ее руку засосало в трубу, через которую подавалась вода — из-за этого несовершеннолетняя россиянка не могла выплыть на поверхность.

«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — рассказывала мать ребенка.

Россиянку в экстренном порядке доставили в университетскую больницу Памуккале — на протяжении 10-ти дней врачи пытались реанимировать ее. По данным медработников, за все время госпитализации девочка пережила клиническую смерть четыре раза — ее состояние оценивалось как «глубокая, запредельная кома», возникшая в результате отека головного мозга и сердечной недостаточности.

Врачи не позволяли родителям перевезти ребенка в Санкт-Петербург из-за крайне тяжелого состояния. Российские медики, которые следили за состоянием дистанционно, уже тогда говорили, что шансов на выживание у школьницы практически нет. Через девять дней после происшествия у нее началась субфебрильная лихорадка, и в посольстве РФ в Турции сообщили о смерти девочки.