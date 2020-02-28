Подозревают поджог: в Париже загорелся Лионский вокзал

Вечером в пятницу 28 февраля в юго-восточной части Парижа около железнодорожного вокзала Гар-де-Лион, вспыхнул большой пожар. Полиция заявила, что все находящиеся на станции люди были эвакуированы, и посоветовала избегать посещения данного района, чтобы не мешать работе экстренных служб.

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На кадрах с места ЧП видны огромные клубы черного дыма, вздымающиеся над станцией, а также как минимум два больших очага пожара. Телеканал BFM сообщил, что пожар начался около концертного зала Accorhotels Arena, где должен был выступить конголезский певец Фалли Ипупа.

Полиции мешали проехать посетители концерта, столпившиеся около клуба. При этом, часть находящихся там молодых людей была противниками проведения концерта, люди держали транспаранты и даже дрались с поклонниками звезды.

В какой-то момент люди, выясняющие отношения между собой на музыкальной почве даже вступили в потасовку с пожарными. Также, правоохранители сообщили, что доступ в центр был затруднен из-за множества иностранцев, приехавших на Неделю моды.

Причиной пожара полиция назвала поджог нескольких скутеров. Вероятно, это сделал кто-то из посетителей или противников концерта. Пожар охватил также несколько рядом стоящих машин.

СМИ сообщили, что представители конголезской диаспоры приехали из других европейских городов, включая Лондон, Брюссель и Вену, чтобы попытаться сорвать концерт. Парижская полиция заявила, что концерт проходит в «особенно напряженном политическом контексте между сторонниками и противниками» конголезского правительства.

В мае прошлого года восемь человек получили ранения при взрыве неизвестной посылки на улице Виктора Гюго в центре Лиона. Инцидент произошел перед пекарней, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

По сообщению префектуры, одной из получивших травмы стала восьмилетняя девочка, чьи ссадины, к счастью, не опасны.

Злоумышленник положил бомбу на пешеходную часть перед пекарней Brioche Doree. Сверток был начинен болтами, гвоздями и шурупами. Согласно изображениям с камер видеонаблюдения, преступник был в чем-то наподобие маски, в темных очках, в черном свитере и светлых бермудах.

Месяцем ранее произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. В соборе сработала пожарная сигнализация. Администрация храма начала эвакуацию посетителей, собравшихся на запланированную мессу. Пожарных вызвали, когда сработала вторая пожарная тревога и стало очевидно, что горит крыша собора. Источник возгорания располагался в верхней части здания, на мансарде в основании шпиля.

В течение часа пламя объяло свинцово-деревянную крышу собора и центральный деревянный шпиль, что привело к его обрушению на свод потолка каменной кладки собора.

Существовала опасность, что разрушенная деревянная крыша повредит каменный свод, который образует потолок собора и поддерживает стены изнутри. Это могло привести к уничтожению всего здания.

Тем не менее своды здания в целом остались неповреждёнными. Они частично удержали на себе обломки горящих конструкций, предотвратив падение в неф собора. Вскоре в Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что огонь ослаб и что «обе башни собора в безопасности».

Пожарные прибыли на место через пятнадцать минут после вызова, но быстро остановить огонь им не удалось. Борьба с пожаром заняла 14 часов. Полиция и спасатели эвакуировали людей с острова Сите, где расположен собор, а также закрыли доступ к территории, окружающей здание. Никто из жителей города и туристов не пострадал.

Позднее настоятель собора рассказал о печальных перспективах памятника архитектуры. По его словам, собор все еще настолько хрупок, что с большой вероятностью его сохранить не удастся. Монсеньор Патрик Шове предполагает, что реставрационные работы не начнутся раньше 2021 года. А леса, в которых сейчас стоит собор, несут серьезную угрозу сводам готического памятника.