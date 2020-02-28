Режим по коронавирусу: из Москвы депортируют 88 иностранцев

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что из столицы депортируют 88 иностранцев по причине нарушения режима изоляции на фоне коронавируса COVID-2019.

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Режим проживания данных граждан других государств был установлен на ежедневных обходах в местах массового посещения и проживания гостей столицы, прибывших из Китая еще до введения контроля на границах РФ, передает РИА «Новости».

«Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте. Случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет», — добавила замглавы столичного правительства.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 28 февраля в мире подтверждено 83800 случаев инфицирования новым коронавирусом. Умерли от болезни 2 867 человек, вылечились — 36 649. Как сообщает Роспотребнадзор, в России зарегистрирован 1 161 заболевший с признаками ОРВИ. По результатам лабораторных исследований диагноз «коронавирус» поставили двум людям, которые уже выписаны из стационара.

Стоит отметить, что после слухов о том, что гонконгский актер Джеки Чан мог стать первой голливудской знаменитостью, заразившейся коронавирусом, эти сообщения получили косвенное подтверждение

Информация о возможном заражении знаменитого актера появилась после публикации в Сети видеоролика с вечеринки полиции Гонконга, где присутствовал Джеки Чан. На мероприятие в честь отставки 48-летнего офицера пришли 60 человек, 59 из них позднее поместили под карантин.

Полицейский, в честь ухода которого из внутренних органов была организована вечеринка, заразился коронавирусом в морском ресторане, который он посещал незадолго до этого вместе с женой и тещей. Когда его анализы оказались положительными, коллег мужчины экстренно изолировали от общества.

Присутствовавшие вместе с Джеки Чаном актеры Алан Тамб и Алекс Фонг опровергли эти сообщения, пояснив, что были на другом аналогичном мероприятии, а сам актер находился в получасе езды от очага заражения в момент, когда было снято видео.

В настоящий момент ни сам Джеки Чан, ни представители здравоохранения Гонконга не ответили на запрос о состоянии здоровья актера. В начале февраля Джеки Чан обратился к своим поклонникам через социальные сети, предложив награду в 1 млн юаней (около $143 тысяч) за вакцину против вируса.

Накануне сообщалось, что китайские туристы попытались сбежать от медиков и полицейских в центре Москвы, однако были задержаны и отправлены на самоизоляцию в отель. Об этом сообщило посольство КНР в РФ, передает газета «Жэньминь жибао».

По информации СМИ, 23 туриста из китайского Сянгана отправились на экскурсию в район станции метро «Новослободская» 20 февраля. Однако спокойно прогуляться по Москве им не удалось: на пути встретились полицейские и медики.

Увидев скорую помощь, китайцы решили скрыться на экскурсионном автобусе.

Следующим местом посещения должен был стать один из столичных театров, но добраться до него им не удалось. «По приказу российской полиции автобус остановился. Медики проверили температуру каждого пассажира, а также узнали, что эти туристы прибыли в Москву 19 февраля», — сообщает газета.

В результате всех пойманных туристов отправили в гостиницу для самоизоляции. Им придется провести там положенные 14 дней. После того, как об инциденте стало известно в посольстве КНР, дипломаты оперативно связались с МИД РФ и призвали «не предпринимать чрезвычайные меры» в отношении китайских граждан.

Самих китайцев, находящихся на территории России, также попросили соблюдать карантинные меры российской стороны и после въезда в страну пребывать в самоизоляции. Если после истечения ее срока им понадобится выйти в город, посольство посоветовало иметь при себе паспорт.

24 февраля стало известно об еще одной группе китайских туристов, которые самовольно покинули карантин без разрешения врачей и отправились в московский цирк. Об инциденте сообщал Telegram-канал Mash.

По информации сотрудников правоохранительных органов, туристы прибыли в Москву из Гонконга. Врачи запретили им покидать отель, однако они решили нарушить предписание и отправились смотреть представление. Там на них обратила внимание билетерша, которая вызвала полицию. В итоге полицейские отправили китайцев обратно в гостиницу под конвоем.