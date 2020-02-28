Вскрытие показало: коронавирус поражает легкие

Китайские ученые рассказали о некоторых итогах вскрытий пациентов, которые были заражены коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2). По их данным, пневмония, которую вызывает заболевание, поражает в основном легкие. Кроме того, может быть оказано негативное влияние на сердце зараженного, пишет China Daily, ссылаясь на публикацию в Journal of Forensic Medicine.

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Отмечается, что медики анализировали данные, собранные при вскрытии 11 пациентов в возрасте от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2. Девять из них проводились в Ухане, еще два — в Шанхае.

Как показали результаты исследования ученых, заболевание в основном вызывает воспаление в дыхательных путях и альвеолярных мешочках.

В частности, специалисты сравнивали повреждения при атипичной пневмонии и пневмонии, которая была вызвана новым типом вируса. Итоги этого анализа показали, что при атипичной пневмонии у пациентов наблюдается фиброз легких — патология, при которой легочную ткань замещает соединительная. Вместе с тем отек легких при коронавирусе проявляется серьезнее.

На сердце будет оказано влияние в том случае, когда небольшое количество выделений из легких проникает в грудную клетку и негативно начинает влиять на работу одного из главных человеческих органов. Это явление, в частности, помогает объяснить тот факт, почему заболевшие, у которых сердечно-сосудистые заболевания, переносят коронавирус хуже. Но отмечается, что эту связь еще необходимо проверить дополнительно.

Вместе с тем дополнительные исследования понадобятся и для того, чтобы определить, какое влияние оказывает заражение этим вирусом на работу почек, головного мозга, селезенки и пищеварительного тракта. Такой вывод связан с тем, что при исследовании учитывалась небольшая выборка людей достаточно возрастных: у этих пациентов могли быть другие сопутствующие болезни, влияющие на результаты.

Одним из тех, чьи дынные о вскрытии использовали ученые, был 85-летний мужчина, которого госпитализировали в январе с ишемическим церебральным инсультом. При этом, как пишет Global Times, у поступившего не было ни повышенной температуры, ни кашля или каких-либо других симптомов коронавируса.

Спустя 10 дней после поступления в больницу у мужчины стали наблюдаться дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура. Компьютерная томография показала, что у него есть на обоих легких воспаления.

На 13-й день после госпитализации тест на наличие нового типа коронавируса дал положительный результат. Спустя неделю ему провели еще одну томографию легких, которая показала дальнейшее распространение инфекционных очагов по легким. На 28-й день больной скончался, причиной смерти была установлена «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность».

Вскрытие медики провели менее чем через 12 часов после кончины. Исследование показало, что пневмония, вызванная коронавирусом, поражает, прежде всего, «глубокие части дыхательных путей и легочных альвеол».

Распространение нового типа заболевания началось в декабре прошлого года. Эпицентром стала китайская провинция Ухань. После этого коронавирус стал распространяться по всему миру. На сегодняшний день заразившиеся были установлены в 25 странах по всему миру, в том числе были случаи заражения и в России.

По данным портала DXY.cn на 28 февраля, всего заразились этим заболеванием 83800 человек. Жертвами коронавирса стали 2867 пациентов. При этом, заболевание можно вылечить. Так, побороть вирус удалось 36649 людям.

Вместе с тем ранее стали появляться сообщения о резком распространении вируса в Иране, Южной Корее и Италии. В частности, Ростуризм и Роспотребнадзор настоятельно рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

Стремительнее всего коронавирус распространяется по Италии. Накануне, 27 февраля, власти этой страны заявили о том, что умерли еще трое граждан. Таким образом количество жертв заболевания в этой стране составило 17 человек. «Общее число сдавших положительный тест достигло 650. Число погибших обновилось: из Ломбардии нам сообщили о трех летальных исходах, все это люди в возрасте свыше 80 лет», — рассказал глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Вместе с тем он обратил внимание и на положительную статистику. «Из области Ломбардии поступила новость о выздоровлении еще трех человек. То есть в Ломбардии число выздоровевших достигло 40. Еще два случая зафиксированы на Сицилии и три — в Лацио, всего 45», — отметил он на пресс-конференции в четверг.

Тем временем российский протоиерей Димитрий Смирнов в эфире программы «Ответ священника» на телеканале «Спас» заявил, что прихожане Русской православной церкви в Италии могут не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за эпидемии.

«Есть в «Основах социальной концепции» такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь», — сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи.

Дабы избежать конфликта, церковнослужитель посоветовал собраться прихожанам ночью. «А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!», — заключил он.