«По палатам ходили собаки»: врачи об ужасах камчатской больницы

Прокуратура Камчатского края организовала проверку по факту открытого письма 40 врачей ГБУЗ «Пенжинская РБ», адресованного президенту РФ. В нем медики пожаловались на многочисленные нарушения в учреждении.

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Данный документ они выслали в редакцию местной газеты «Полярная звезда». Журналисты установили, что 40 сотрудников, подписавших письмо – это 70% всего персонала больницы.

В первую очередь авторы письма пожаловались на политику двойной бухгалтерии в учреждении. Так, по словам врачей, бухгалтерия и главврач Елена Шатрова указывают в отчетах Минздраву и районной администрации данные о зарплате для сотрудников, значительно отличающиеся от того, что действительно получают медики.

Сотрудники узнали об этом, когда один из них позвонил в районную администрацию с жалобой на низкую зарплату, но на другом конце телефона ему озвучили суммы, которые были намного выше истинного дохода врачей Пенжинской районной больницы.

Кроме того, согласно открытому письму, сотрудникам не выплачивают федеральные целевые выплаты, а также дополнительные выплаты к заработной плате за вредные условия.

Между тем главврач больницы еще и позволяет себе увольнять сотрудников с просроченными сертификатами на медицинскую деятельность. Отметим, что, согласно статье 187 ТК, медработник не может быть отстранен от должности с истечением срока сертификата, так как вся вина за это лежит исключительно на работодателе, своевременно не направившем подчиненного на повышение квалификации.

В таком случае главврач обязан объявить медику простой до окончания обучения и зачислить подчиненному компенсацию в размере не менее двух третей средней зарплаты – если место обучения находится далеко, то еще и оплатить командировочные.

В итоге, пытаясь противостоять гнету начальства, сотрудники больницы решили создать профсоюз, однако главврач не оценила эту инициативу. «Факт создания вышеуказанной организации был принят главным врачом как личное оскорбление.

В отношении председателя профсоюза и вступивших в профсоюз сотрудников возникло резкое, неприязненное отношение с элементами угроз в адрес председателя, заметное даже окружающим <…>. Некоторые специалисты запуганы неадекватной реакцией главного врача и <…> забрали свои заявления на вступление»,

— написали медики в письме.

Однако подобное отношение в Пенжинской больнице наблюдается не только к врачам – авторы письма указали, что пациентов здесь и вовсе кормят просроченными продуктами. «На продуктовых складах организации находится множество продуктов <…> с вышедшем сроком годности, из которых продолжают готовить «лечебное питание», отсутствуют свежие овощи, в наличии сухая и консервированная картошка, овощная консервация, которая не может быть использована в «диетическом питании», <…> свежее мясо отсутствует, в наличии есть только тушенка и рыбные консервы», — подчеркнули сотрудники учреждения.

В связи со всеми этими нарушениями в больнице происходят постоянные увольнения: за год сменилось пять начальников отдела кадров и юридического обеспечения, два главных бухгалтера, уволились два хирурга, окулист, рентген-лаборант и два системных администратора, перечислили медики.

«В коллективе «царит» нездоровая напряженная атмосфера, что сказывается на качестве медицинского обслуживания местного населения. Коллектив неоднократно рассматривал вопрос о массовом увольнении и выражает недоверие администрации районной больницы во главе с главным врачом Еленой Шатровой», — заключили авторы письма.

Бывший сотрудник больницы, врач ультразвуковой диагностики (УЗД) подтвердил «Газете.Ru», что проблемы в данном учреждении были еще в 2016 году. Тогда больницу возглавляла предшественница Шатровой главврач Наталья Белова – она, по словам медика, вела ту же финансовую политику, что и ее преемница, а также очень любила собак.

«И эти уличные псы ходили по палатам. Я выгонял собак, на что главврач кричала: «Что ты себе не позволяешь». В один день она не выдержала такого моего отношения к животным, позвонила в бухгалтерию и сказала, что с меня надо снять все выплаты. Мне оставили только одну ставку. То есть там, как ставит главврач и бухгалтерия, такая зарплата у тебя и будет», — пояснил бывший сотрудник больницы, который не выдержал беспредела и написал заявление на увольнение.

Между тем в составе Пенжинской больницы существуют структурные подразделения, работникам которых зарплату определяет тоже Шатрова. Так, выяснилось, что еще 25 февраля сотрудники Офиса врача общей практики (ОВОП), который также входит в это учреждение, всем коллективом направили свое письмо главе Пенжинского муниципального района Александру Болотнову.

Там они рассказали, что с 2019 года их зарплата стала стремительно уменьшаться. В частности это происходит из-за того, что главврач Шатрова не исполняет указ президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», который называют «дорожной картой». Согласно этому документу средняя зарплата врачей с 2013 года должна постепенно увеличиваться до 200% от средней зарплаты в регионе.

«Но с 2019 года реальная заработная плата уменьшилась с ссылкой, что дорожная карта — это не индивидуальный показатель, а среднеучрежденческий, зависит от фонда заработной платы и лояльности руководителя», — указали сотрудники в своем письме, передавала газета «Полярная звезда».

В итоге врачи и медсестры получали доплаты лишь в размере от 2,5 до 7,7 тыс. при том, что продукты в Пенжинском районе, по словам медиков, довольно дорогие. «Высокие цены на продукты питания (10 яиц — 270 рублей, 1 л молока — 200 рублей, мясо 1 кг — 1,2 тыс. рублей, практически нет свежих овощей и фруктов, а если есть, то цены зашкаливают)», — отметили авторы письма.

По факту многочисленных жалоб губернатор Камчатского края Владимир Илюхин также поручил краевому Минздраву провести служебную проверку в данной больнице.