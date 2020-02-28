«Совсем без сил»: мать бросила детей умирать в холодном доме

В селе Быково Кировской области 34-летняя женщина подозревается в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей — она оставила двух малолетних детей в холодном доме на двое суток. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, сельчанка ушла из дома 23 февраля. Двое детей — двухлетний мальчик и восьмимесячная девочка остались дома одни, однако не были обеспечены необходимым питанием. Кроме того, в доме были антисанитарные условия, а температура в то время опустилась до +10°С.

Только 25 февраля сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних стало известно о местонахождении детей. Брат матери рассказал соцработнику, что видел ее в Куменах пьяную, после этого была собрана оперативная группа, в которую вошел и сотрудник ДПС.

«Маленькая девочка, она совсем уже была без сил. Она уже и шевелиться не могла толком, лежала на полу, бардак был в комнате. А ребенок, который двухлетний, сидел на кухне, все было вытащено, видимо, искал еду, чтобы себя как-то обеспечить чем-то»,

— поделился с телеканалом ГТРК «Вятка» инспектор ДПС.

Как отметили соседи, к дому сложно было добраться — тропинки не было, а на двери висел замок. «В окнах полиция заметила шевеление. Один ребенок был на диване, второй — в кресле. Удалось проникнуть в дом через хозпостройки. Малышей завернули в одеяла, покормили немного — соседка принесла козьего молока. После этого их сразу забрали в больницу», — уточнили сельчане.

Более того, по словам жителей села Быково, помимо женщины в доме около недели не появлялся и ее сожитель — отец детей, который, тем не менее, в свидетельство о рождении не вписан. О том, что женщина способна бросить малышей одних, соседи не подозревали.

26 февраля правоохранителям удалось найти мать у алкомаркета, расположенного в районном центре — ее сразу же доставили в полицию. В ходе допроса она призналась, что действительно оставила детей без присмотра и не предприняла надлежащих мер к скорейшему возвращению домой. Со слов женщины, она осознавала, что ее дети в силу малолетнего возраста не имеют возможности самостоятельно проявлять о себе заботу.

В итоге Следственный комитет по Кировской области возбудил в отношении 34-летней сельчанки уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Женщину отпустили под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается. Также следственными органами будет инициирован вопрос о лишении родительских прав подозреваемой.

Между тем, как выяснил региональный портал ProGorod43, с 2018 года обвиняемая стоит на учете в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

Женщина не проявляла должной заботы о здоровье двух малолетних детей, не обеспечивала их необходимым питанием, одеждой, а также допускала нарушения санитарных норм. Кроме того, у нее есть три старших ребенка — ранее ее уже лишили родительских прав на одного из них.

«От двух первых детей сама отказалась в роддоме, третий родился 13 лет назад, жил с матерью до двух лет, пока она также не оставила его на два дня одного — после мальчика забрали в детский дом.

Последние два года женщина, казалось бы, взялась за ум — перестала нарушать закон и злоупотреблять алкоголем, создала семью. В доме было тепло и прибрано, вопросов не возникало ни у соцработников, ни у правоохранителей, которые часто заходили в гости», — рассказала инспектор ПДН ГТРК «Вятка».

Как передают СМИ, в этот дом семья переехала в конце прошлого года. Жилье женщина приобрела на материнский капитал. Однако теперь детей распределят в детский дом — за ними закрепят доли собственности в жилище, которыми они смогут воспользоваться только по наступлению совершеннолетия.

Местные жители рассказали, что сожитель сельчанки ранее имел проблемы с законом — при этом от него не отстает и сама обвиняемая. «Мать ранее судима, судима за кражу, за грабеж, практически нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками. Состоит также в настоящее время на учете у врача нарколога с синдромом алкогольной зависимости», — сообщили соседи семьи.