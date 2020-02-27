«Берите пример»: ВОЗ одобрила борьбу России с коронавирусом

Россия — одна из тех стран, чья агрессивная борьба с коронавирусом COVID-2019 принесла свои позитивные плоды, рассказал на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

«Есть несколько стран, которые не сообщали о случаях заболевания уже больше двух недель — это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам.

Каждая из этих стран показывает, что активные, заблаговременные меры могут предотвратить передачу коронавируса от одного человека к другому», — отметил глава ВОЗ.

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Он призвал брать пример с вышеперечисленных государств.

«Мое послание каждой из этих стран: это ваше окно возможностей. Если вы будете действовать агрессивно, вы сможете сдержать этот вирус. Вы сможете предотвратить заболевание людей. Вы сможете спасти жизни», — подчеркнул Гебреисус.

Руководитель организации также указал на опасность болезни, напомнив про серьезность ситуации в Иране, Италии и Южной Корее.

«Есть несколько жизненно важных вопросов, которые каждая страна должна задать себе сегодня. Готовы ли мы к первому случаю Covid-2019? Что мы будем делать, когда он придет? У нас есть готовый медицинский изолятор? Достаточно ли у нас медицинского кислорода, вентиляторов и другого оборудования?» — пояснил глава ВОЗ.

Он подтвердил, что, судя по всему, коронавирус обладает пандемическим потенциалом.

«Мы отправили наборы для тестирования в 57 стран и средства индивидуальной защиты в 85 стран, которые в этом нуждаются. Мы обучили более 80 тысяч медицинских работников через наши онлайн-курсы на нескольких языках.

Сейчас не время для страха. Сейчас время для принятия мер сейчас для предотвращения коронавирусной инфекции и спасения жизней», — добавил Гебреисус.

Уже на протяжении двух месяцев 2020 года весь мир с опасением наблюдает за распространением нового типа коронавируса COVID-19. Очагом заражения стал китайский город Ухань, а сам вирус быстро попал в другие страны.

По данным ВОЗ, только в Поднебесной болезнь затронула более 78 тысяч человек, а жертвами стали почти три тысячи. Еще около трех тысяч случаев заражения было зафиксировано в порядка 40 странах. В том числе и в Европе.

Среди стран Старого Света больше всего «досталось» Италии, которая стала крупнейшим очагом вируса на континенте, — более 500 человек заболели, 14 скончались и только трое выздоровели. Многие города — в основном на севере страны — закрыты на карантин, который, по словам премьера Италии Джузеппе Конте, продлится минимум две недели.

Россиян призвали внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и орально-фекальным — в распространении болезни виноваты грязные руки.

«Сегодня мы говорим уверенно, что, кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться», — указала чиновница.

По словам Поповой, защититься поможет соблюдение элементарных правил личной гигиеной — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты и не забывать о регулярной уборке.

Столичное управление Роспотребнадзора выпустило предписание усилить дезинфицирующий режим в объектах общепита. В Федерации рестораторов и отельеров России уже назвали эти меры излишними.

Ранее ВОЗ посоветовала туристам не вносить изменения в свои планы путешествий из-за коронавируса. Представитель организации Кармен Долеа также подчеркнула, что в основном заболевание переносится не тяжелее, чем обычный грипп, летальный исход крайне редок.

Стоит отметить, что живой штамм коронавируса в России есть, ученые уже работают над вакциной. Сейчас в разработке находятся пять прототипов вакцины. Кроме того, в Китае была протестирована российская тест-система для диагностики коронавируса. По мнению экспертов, она имеет определенные преимущества перед другими.