Фотографировал и насиловал школьниц: француза осудили в Москве

Басманный суд Москвы признал гражданина Франции Бенжамена Сежурне виновным в изнасиловании школьницы, которой на момент совершения преступления не было и 14 лет. Об этом сообщили в суде ТАСС.

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Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Осуждена была и его подельница – россиянка Светлана Наумова. Ей дали 12,5 года колонии общего режима.

Происходили описываемые в материалах суда события в период с января по апрель 2018 года. Тогда французский предприниматель часто приезжал в Москву по рабочим вопросам — в эти моменты он останавливался в апартаментах на Земляном Валу.

По словам местных жителей, квартиры в этом доме сдавались регулярно и преимущественно иностранцам — появление проституток здесь также не было редкостью, передавал РЕН ТВ.

Наумова несколько раз приводила в апартаменты к Сежурне несовершеннолетних девочек. Иностранец просил их переодеваться в откровенные костюмы, после чего фотографировал, писал сайт kp.ru.

Позже выяснилось, что некоторые такие вечера заканчивались надругательством — одной из жертв француза не было и 14 лет. Ее, по предварительным данным, он связал перед изнасилованием.

За подобные свидания Сежурне платил большие деньги как девочкам, так и Наумовой. По данным СМИ, некоторые школьницы якобы шли к французу добровольно.

После задержания Сежурне в 2018 году следователи предъявили ему обвинения по ст. 131 «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», а россиянке — два эпизода по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

После отбытия наказания в колонии Сежурне будет обязан полтора года находиться дома с 22.00 до 6.00 и дважды в месяц отмечаться в надзорных органах. Наумова также по истечении срока в колонии должна будет дважды в месяц приходить к инспектору.

Когда злоумышленников выводили из зала суда, россиянка, которая является матерью двоих детей, закричала: «Даже детей не пожалели!». Адвокаты осужденных заявили о намерении обжаловать приговор, передает kp.ru.

И это не первый раз, когда приехавшие в Россию иностранцы совершают сексуальные преступления в отношении российских детей. Так, 26 апреля 2019 года в СИЗО «Кресты» покончил жизнь самоубийством 47-летний американец, обвиняемый в приставаниях к детям в Санкт-Петербурге.

Известно, что до задержания мужчина преподавал английский язык в петербургской частной школе. Впервые о его преступлениях стало известно после того, как 43-летняя местная жительница сообщила в полицию, что педагог пытался надругаться над ее сыном, учащимся в школе для глухонемых.

Как пояснила женщина, это произошло 3 сентября 2018 года. В тот день она гуляла с мальчиком в парке около озера Долгое.

В какой-то момент ребенок исчез — мать нашла его только спустя 15 минут в кустах. Сын лежал там без штанов, а к земле его прижимал неизвестный мужчина со спущенными трусами — злоумышленник убежал, как только увидел петербурженку.

Вскоре мальчик дал описание преступника правоохранителям, с помощью которого вскоре и был задержан 47-летний американец. В ходе расследования следователям удалось установить, что преподаватель английского мог быть причастен к домогательству, совершенному 20 августа 2018 года в отношении другого девятилетнего мальчика.

В итоге против мужчины возбудили два уголовных дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Более того, выяснилось, что американец проживал в России незаконно, так как школа, где он обучал языку, пригласила его на нелегитимных основаниях, писали «Невские Новости».

Мужчина находился в розыске в США с 2012 года — там его подозревали в изнасиловании еще двоих детей, писал сайт kp.ru со ссылкой на Бюро расследований штата Теннесси. Преступления, по данным ведомства, были совершены в июне 1992 года и в декабре 1989 года.