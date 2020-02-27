Погода конца марта: как предстоящие дни порадуют москвичей

В Москве и области в последние дни февраля и первую неделю долгожданного марта ожидается самая настоящая весенняя погода — ветер, дующий с юга, ясное небо, лишь иногда сменяющиеся тучами, температура до +8°С, — все это прогнозируют метеорологи центра «Фобос».

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В пятницу, 28 февраля, дневная температура в столице может достичь отметки в +4°С, а ночью — опуститься лишь до -2°С. При этом в течение всего дня на улице будет облачно с прояснениями, и лишь в позднее время суток из-за небольшого минуса землю покроет слабая гололедица.

По области воздух днем прогреется и вовсе до +5°С, зато ночью в Подмосковье резко похолодает аж до -6°С.

Помимо осадков, оставит столицу в покое и сильный ветер. Как в Москве, так и в области он будет юго-западным: днем — до 3-8 м/с, а ночью – до 1-6 м/с. Атмосферное давление метеорологи обещают ниже нормы — 735 мм рт. ст.

В последний день зимы, 29 февраля, погода тоже не разочарует жителей столицы. Они, согласно прогнозам синоптиков, проводят зиму при прогретом воздухе до +3°С. Временами пройдут осадки в виде небольшого снега, но на смену будет приходить солнце.

Горожане могут повеселиться на Масленичных гуляниях, не боясь простудиться. Бесплатное празднование ждет москвичей в культурном центре «Новослободский», где пройдет зажигательное фаер-шоу, на концерте «Душа моя, Масленица» в Доме культуры «Нагорный», Парке Горького и многих других культурных площадках города.

Ночью в столицу опять придет переменная облачность, но уже без осадков — термометр покажет до -5°С. В области дневная температура воздуха остановится на отметке в +4°С, а ночью — снова опустится до -6°С. Ветер будет юго-западным: днем – порывистым, до 5-10 м/с, а ночью — до 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 марта, весна порадует горожан сухой погодой и обилием солнца — днем температура в Москве достигнет показателя в +6°С. Ночью ожидается местами небольшой дождь и до +3°С. В области погодные условия будут не менее благоприятными: до +7°С – днем, и лишь +5°С – ночью.

Синоптики отмечают, что такие показатели термометра, как правило, соответствуют больше концу марта, а не его началу.

И даже ветер придет в Москву и область с юга, а его порывы не превысят 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не поменяется и составит 744 мм рт. ст.

Но перед тем, как выйти гулять на теплый воздух жители столицы и Подмосковья могут задержаться дома и испечь блинчики для своих близких в честь Масленицы. Одним из самых простых, причем несладких, рецептов делится «Газета.Ru»: в миске аккуратно смешиваем 0,5 кг пшеничной муки высшего сорта, 800-900 г теплого молока, соль и перец по вкусу, две столовые ложки растительного масла, два взбитых в пену яйца. После этого даем тесту отдохнуть 15-20 мин и выпекаем.

По такому рецепту может получиться около 30 блинчиков, так что хватит и на начало рабочей недели — а именно 2 марта.

В этот день через столицу пройдет атмосферный фронт — в связи с этим будет облачно, временами прольется дождь, прогнозируют в центре погоды. Однако это не помешает прогреться воздуху днем до +7°С, и ночью при тех же небольших осадках — до +4°С.

Жителям Подмосковья также не стоит опасаться холода, ведь днем их термометры покажут температуру +7°С, а ночью — лишь на один градус меньше. Ветер в обоих субъектах юго-западный: в Москве — 8-13 м/с, по области — 7-12 м/с. Атмосферное давление все также не опустится ниже 742 мм рт. ст.

Значительно ухудшатся погодные условия к 3 марта. В этот день в столицу придет атмосферный фронт с запада — небо затянут тучи, пройдут уже привычные москвичам дождь и мокрый снег.

Спрятаться от осадков можно будет в музее «Садовое кольцо» на выставке живописи «Женщины и цветы» или в здании дирекции парка «Сокольники», где пройдет выставка, посвященная истории детского досуга.

В моменты прояснений можно будет прогуляться и по самому парку, ведь температура обещает быть по-прежнему весенней: днем — +5°С, ночью — +3°С. И ветер вновь сменится с юго-западного на южный с потоками 5-10 м/с.

По области, как и прежде, воздух прогреется больше: в дневное время – до +6°С, а в ночное – до +5°С. Порывы того же южного ветра достигнут 5-9 м/с. Атмосферное давление снова чуть понизится — до 738 мм рт. ст.

В среду, 4 марта, весна вновь даст о себе знать прогретым воздухом и солнцем. Днем в столице и области температура достигнет отметки в +6°С, а ночью +3°С. Ветер будет юго-восточным 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Антициклон сохранит теплую погоду в Москве и области вплоть конца первой недели весны. Так, в четверг, 5 марта, дневная температура воздуха поставит недельный рекорд, достигнув +8°С, а ночная не опустится ниже +5°С.

Несмотря на радужную картину день могут омрачить лишь небольшие кратковременные дожди. Но теплый ветер до 4-9 м/с, пришедший с юга, не даст замерзнуть промокшим москвичам и жителям области.

И, наконец, 6 марта, когда во всех офисах столицы и других городов России уже вовсю будут отмечать Международный женский день, прогнозируемые синоптиками дожди и мокрый снег не должны помешать мужчинам порадовать коллег хотя бы примерным поведением.

Тем более что температура воздуха вновь будет высокой для начала весны — +7°С, а ночью составит все +5°С. Ветер обещают не сильный, юго-восточный – до 5-10 м/с.