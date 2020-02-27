Забрали последнее: за что приставы лишили ветерана телевизора

У пенсионерки из Ростова-на-Дону отобрали два телевизора в счет долгов ее внучки. Об этом сообщает местный портал 1Rnd.ru.

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Ветеран тыла, 92-летняя Анна Запорожцева, проживает вместе со своей дочерью. Внучка съехала от родственников несколько лет назад, однако за ее долгами приставы пришли именно к бабушке.

«Агрессивное поведение приставов вызвало шок у Анны Петровны. Она недееспособна, забывает, какой день, год, не может самостоятельно поставить подпись, страдает болезнью Альцгеймера. Мама практически все время лежит при включенном телевизоре. Это ее успокаивает, а к чужим задолженностям она не имеет никакого отношения», — рассказала дочь ветерана 1Rndru.

Увидев людей в форме, пожилая женщина решила, что к ней пришли воры, и закричала. На громкие звуки прибежали соседи, которые попытались объяснить сотрудникам органов, что должница больше не живет в квартире. Однако те никого слушать не собирались – молча отключили технику и забрали с собой.

Кроме того, пристав пообещала повторно прийти в квартиру, чтобы изъять имущество в счет недостающей суммы долга. «Пристав акта описи не составила и вынесла телевизоры вместе с документами на них», — уточнила родственница пенсионерки.

По словам самой должницы, внучки Запорожцевой, причиной визита приставов стал ее конфликт с соседом, который служит в транспортной полиции — Александром Тлипиевым. Много лет назад стороны поссорились из-за забора, который окружает дом. В результате Тлипиев смог «заочным решением суда» выиграть дело о взыскании около 100 тыс. рублей со своей оппонентки.

«Просто междоусобная война. Он так себя ведет. И это допустимо. <…> Он стрелял мне по окнам строящегося дома. Строители <…> все обратились с заявлением. Его одноклассник — начальник следственного отдела — дело закрыл за недостаточностью улик», — заявила внучка Запорожцевой телеканалу «360».

Женщина также пояснила, что Тлипиев имеет связи, которые помогли ему провернуть дело с телевизорами. «Его бывший коллега работает в службе безопасности управления судебных приставов Ростовской области, который, вероятно, дал указание «сделать все по максимуму», но исполнители явно перестарались», — пояснила собеседница телеканала.

В результате Запорожцева при помощи дочери составила заявление в прокуратуру. Однако в пресс-службе ведомства заверили, что все действия приставов были правомерны.

«Все было в рамках закона. Девушка прописана в квартире этой бабушки и должна 131 тысячу рублей. В квартире были оставлены все копии документов и актов. Пенсионерке разъяснили, что внучка должна заплатить этот долг. Теперь бабушке через суд нужно исключить свое имущество из акта описи, который составили приставы», — рассказали порталу 161.ru в прокуратуре.

Сама служба судебных приставов объяснила агрессивное поведение своих сотрудников тем, что попытки достучаться до должницы продолжались на протяжении нескольких лет, однако безрезультатно.

«С 2017 года внучка ветерана не платила долги. Второе исполнительное производство открыли в 2019-м — за оплату судебных расходов. Приставы долго не могли выйти на должницу, а когда до нее удавалось дозвониться, она отвечала грубыми отказами что-то оплачивать», — сообщили приставы 161.ru.

Тем не менее обижать ветерана дальше никто не захотел: Запорожцеву попросили заполнить бумаги о том, что телевизоры — ее собственность и не имеют никакого отношения к внучке. После этого приставы извинились, вернули технику на место и подарили пенсионерке торт.

Ранее пенсионер из Перми также пострадал из-за долгов своей родственницы. По данным следствия, в июне 2018 года дочь 90-летнего мужчины решила воспользоваться услугами «экстрасенсов», чтобы вылечить астму. За лечение она перевела мошенникам около 1,5 млн рублей, однако те продолжили выставлять ей новые счета.

Чтобы покрыть долги, женщина обратилась в микрокредитную организацию, где попыталась взять денежный займ под залог своей квартиры. Однако кредиторы ее обманули — из обещанных 1,4 млн рублей ей выплатили лишь 450 тыс. рублей, а квартиру перепродали третьим лицам.

Более того, в конце января 2019 года представители организации избили 90-летнего ветерана и угрожали применить насилие к его дочке. После этого злоумышленники заменили входную дверь и замки в их квартире, тем самым заблокировав ветерану и его дочери доступ к жилплощади.

В результате в отношении представителей микрокредитной организации было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере», а также части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия». Расследование продолжается.