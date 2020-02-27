«Водка, пиво и вино»: что творится в детсаду «Гармония»

В Перми из детского сада №421 «Гармония» уволилась заведующая после того, как детям во время празднования Масленицы включили песню, где перечислялись алкогольные напитки. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

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По данным СМИ, об инциденте стало известно 26 февраля 2020 года. В тот день в детсаду «Гармония» во время празднования Масленицы детям включили песню, в которой перечислялась алкогольная продукция.

«Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, — отравилися», — под такую песню малышы водили хоровод.

Однако не всем родителям такой репертуар понравился — отец одного из воспитанников отправил жалобу в адрес управления Роспотребнадзора. «Возможно, когда в детском саду отбирали песни для праздника, некоторые из них прослушали не до конца — услышали, что песня веселая, задорная, и выключили. Во время праздника и после него жалоб от родителей и воспитателей на содержание песен не поступало. Скорее всего, дети услышали только зажигательный ритм и не разобрали слов», — прокомментировала порталу 59.ru методист одного из детсадов города.

Он напомнил, что название алкогольного напитка содержит в себе текст одной из популярнейших детских потешек, которая обычно не смущает мам и пап: «Что ели? Кашку! Что пили? Бражку!»

После расследования инцидента глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговоры начальнику управления дошкольного образования департамента образования Ольге Ершовой и заведующему детским садом «Гармония» Светлане Бурцевой — педагог спустя некоторое время уволилась из учреждения.

Более того, в ходе проверки выяснилось, для организации праздничного мероприятия детсад нанял частную компанию — именно аниматоры подбирали песенный репертуар. Однако в горадминистрации подчеркнули, что руководитель детского сада должна была контролировать процесс и содержание праздника.

В муниципальном департаменте образования, комментируя уход заведующей, подчеркнули, что решение об увольнении директор приняла сама.

«В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе. Контроль за реализацией программы и, в частности, за использованием музыкальных композиций обеспечивает методист и музыкальный руководитель детского сада», — пояснили порталу 59.ru в департаменте образования Перми.

В октябре 2019 года похожий случай произошел в городе Таганроге Ростовской области. Там воспитательницу детского сада уволили за психическое насилие над детьми.

По данным СМИ, инцидент произошел 22 февраля 2019 года в коррекционной группе таганрогского детского сада №43. На занятии женщина читала детям сказку Ершова «Конек-Горбунок», после чего один ребенок поинтересовался, что означает фраза «посадить на кол». Педагог ответила: «Человека посадили на кол, кол проходил через тело человека, и потом человек умирал»».

Родители, узнав об этом, подали коллективную жалобу заведующей детским садом и потребовали увольнения педагога за психическое насилие над детьми. В итоге после служебного расследования женщину сняли с поста. Однако она попыталась обжаловать такое кадровое решение руководства через суд. На слушании дела воспитательница заявила, что злого умысла у нее не было — сказка изучалась согласно плану занятий.

В ходе судебных разбирательств родители предоставили результаты психологической экспертизы одного из детей. Там было указано, что рассказ педагога о пытках средневековья нанес ему серьезную психологическую травму.

Она выражалась в резких перепадах настроения, истериках, навязчивом страхе смерти и тревожности. Также малолетний таганрожец категорически отказывался идти в детский сад.

Ростовский областной суд отклонил жалобу педагога и признал увольнение законным. После инцидента воспитательница заявила, что служебное расследование прошло без опроса самих детей, а те показания, которые предоставлялись суду, являются поддельными. Женщина потребовала восстановить ее на работе, компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей) и выплатить моральный ущерб в размере 30 тыс. рублей.