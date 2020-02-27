«Сырость и плесень»: в детских больницах не нашли канализацию

В Минздраве указали на неточность данных, приведенных Счетной палатой, — в ее отчете было заявлено, что в трети российских больниц нет водопровода или канализации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Там отметили, что данные Счетной палаты основаны на сведениях формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медорганизации». Они включают в себя информацию обо всех зданиях, принадлежащих медучреждениям — в том числе гаражах, складах, компрессорных и трансформаторных подстанциях и котельных.

«По состоянию на 1 января 2019 года (отчет на эту дату опубликовала Счетная Палата — «Газета.Ru») из 20 тыс. зданий, в которых расположены подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тысячах, центральное отопление в 17,5 тысячах, канализация — в 18,7 тысячах», — уточнили в Минздраве.

При этом в стационарных отделениях водопровод имелся в 10,6 тыс. зданий, центральное отопление — в 10 тыс., канализация — в 10,5 тыс.

Врачей не хватает, здания разваливаются

27 февраля Счетная палата опубликовала отчет об эффективности расходования федерального бюджета в 2018-2019 годах. В нем эксперты указали, что большинство детских больниц и поликлиник в России находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии.

«Доступность услуг в сфере детского здравоохранения пока не соответствует требуемому уровню. Квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт», — сообщается в документе.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года из почти 117 тыс. детских медучреждений 14% находились в аварийном состоянии. При этом в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, а в 35% — канализация. Кроме того, 47% детских больниц не оснащены пандусами для инвалидов.

Не менее важная проблема — нехватка квалифицированных специалистов, считают в СП. В частности, речь идет о врачах узкой специализации. «Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации», — подчеркнули в ведомстве. При этом в период с 2017 по 2018 год количество представителей среднего и младшего медицинского персонала существенно снизилось.

Тем не менее, те населенные пункты, которые могут быстро обратиться к пусть и немногочисленному составу врачей, могут считать, что им повезло. Согласно отчету, доступа к первичной медпомощи в шаговой доступности – как минимум в течение часа — не имеют 16% населенных пунктов с численностью до 100 человек и 5,2% поселков и деревень с численностью от 100 до 1 тыс. человек.

В качестве основной причины плачевного состояния детских поликлиник в ведомстве назвали неэффективное выделение средств из федерального бюджета на оснащение таких медучреждений.

Там также отметили, что для устранения указанных проблем следует провести реальную оценку износа зданий, в которых расположены больницы. Основное внимание необходимо также обратить на соответствие санитарным нормам и состояние материально-технической базы, позволяющей обеспечить комфорт во время получения медицинской помощи.

«Здание разваливается на глазах»

Об ужасающих условиях, в которых вынуждены лечиться юные россияне, ранее неоднократно рассказывали региональные СМИ, а также пользователи соцсетей. Так, в июле 2019 года жительница города Бердск в Новосибирской области пожаловалась на плачевное состояние детской поликлиники.

«На внутреннее убранство детской поликлиники Бердска без слез не взглянешь. Это не должны видеть даже здоровые взрослые. Здесь же лечатся больные дети. Наши дети», — написала Светлана Шерстобоева, ее цитировал портал «Бердск Online».

По словам женщины, в первый раз она оказалась в медучреждении летом 2018 года. Тогда они вместе с сыном шести лет пришли на прием к физиотерапевту и остались под сильным впечатлением от дыр на стенах. В следующий раз Шерстобоева пришла в поликлинику уже с мужем — взрослого мужчину отправили к детским врачам по причине ремонта в городской больнице.

«Здание детской поликлиники просто разваливается на глазах. Я обошла вокруг с камерой: судите сами, ремонтировать его бесполезно. Квадратными метрами выкрашивается старый белый кирпич. Внутри, уверена, сырость и плесень», — отметила местная жительница.

Шерстобоева также обратила внимание на рекламный плакат внушительных размеров, который местный Минздрав разместил на одной из стен медучреждения. Деньги, потраченные на него, могли пойти на что-то более необходимое для больных детей.

«Поймала тут какую-то инфекцию. Что немудрено сделать в условиях такого санитарного убожества. И это в 35 км от Новосибирска, третьего по величине города РФ. Я в шоке. Пора браться за переселение, засучив рукава. Или назначать капремонт (только быстро не получится), или сносить подчистую», — заключила женщина.

В мае прошлого года на проблемы регионального здравоохранения также указывал блогер из Ульяновска Никита Сазонов. В Instagram он разместил пост, в котором рассказал об условиях в ГУЗ «Городская больница №4».

«Думаете это кадры со съемок нового фильма ужасов? Нет! Это современная поликлиника на Нижней Террасе после ремонта. А еще она примечательна доисторической техникой, ужасным обеспечением и медиками, которые не могут поставить диагноз», — написал молодой человек.

Жалобу блогера позже опубликовал портал mosaica.ru, журналисты которого пообщались с сотрудниками больницы и выяснили, что ремонт в здании больницы действительно был проведен относительно недавно – в 2016 году.

«Сотрудники рассказали, что был капитальный ремонт и стало гораздо лучше. Им все нравится, но... Приметы недавнего ремонта уже начинают исчезать: краска местами отходит, а фасад начинает разваливаться», — сообщает СМИ.

Одна из собеседниц портала, в свою очередь, высказалась о состоянии медучреждении намного резче: по ее словам, средства, выделенные на ремонт больницы, до нее даже не дошли.

«Врут они все! Регистратуру сделали и два тротуара, которые уже разваливаются! У нас много раз вставал вопрос, что деньги выделяют, а до больницы они не доходят. Один сотрудник написал жалобу в администрацию, начал прессе рассказывать про ситуацию и воровство. Его за два дня уволили, и не видела я его больше. А директора не уволили. Вот и молчат все теперь», — заявила женщина.