Коронавирус в мире: о чем предупредил Ростуризм

Российским туристам дана настоятельная рекомендации воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи, а также Ирана, где зафиксировано активное распространение коронавирусной инфекции. Эту рекомендацию дал ранее Ростуризм после сообщения Роспотребнадзора о том, что количество заболевших в этих странах растет.

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«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал не посещать эти страны до того, пока эпидемиологическая обстановка не стабилизируется там. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на последние данные по распространению нового заболевания по всему миру, в Южной Корее специалисты зафиксировали 1146 случаев заражения COVID-19. В этой стране скончались 11 человек.

В Италии количество заболевших достигло 320 человек. Там также погибли 11 инфицированных. Все летальные исходы зарегистрированы на севере страны в областях Ломбардия и Венето, передает агентство. Тем временем в Иране медики обнаружили вирус нового типа у 95 жителей страны, из них 15 человек стали жертвами заболевания.

Вместе с тем рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма не являются запретительными мерами. Таким образом, заявления ведомств не ограничивают продажу турпутевок в эти страны и не являются основанием для того, чтобы уже купленные туры были отменены на специальных условиях. Как передает РИА «Новости», в Ассоциации туроператоров России (АТОР) обратили особое внимание на то, что аннулирование путевок, которые туристы уже оплатили, происходит согласно условиям договора, то есть туроператор имеет право удержать средства в качестве компенсации понесенных расходов.

«Ростуризм не ограничивает продажу и продвижение туров в Италию, Южную Корею и Иран. Аннуляции оплаченных туров по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора туриста с туроператором, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов», — говорится в сообщении ассоциации.

Глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова указывает на то, что все предписания относительно этих трех стран пока носят рекомендательный характер. «Также обращаем внимание, что российскими властями не вводится запрет или сокращение количества вылетов в эти страны с территории России, нет ограничений и по получению въездных виз», — уточняет она.

Вместе с тем в России прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу. В нем, в частности, приняла участие заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Она обратила внимание, что пока авиасообщение с Ираном продолжается, но с 28 февраля Россия прекратит выдавать визы гражданам этой страны, за исключением деловых и гуманитарных виз.

Кроме того, политик отметила, что российское правительство просит своих соотечественников отказаться от посещения Италии. Голикова предупредила, что правительство готово жестко следить за ситуацией.

Видимо, россияне сами осознали, что лучше пока не посещать Италию. Такой вывод можно сделать со слов вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина. Он сообщил РИА «Новости» о том, что снижается количество бронирований туров в эту страну.

«По разным оценкам, количество российских туристов в Италии достигает 20 тысяч человек, из которых примерно шесть-семь тысяч относятся к организованным туристам. Исходя из наших оценок, потери туристического бизнеса после выхода рекомендаций воздержаться от поездок в Италию будут меньше, чем в ситуации с Китаем», — сказал собеседник агентства.

В частности, он обратил внимание, что пока отказов от забронированных туров в Италию меньше, чем в случае с КНР.

Вместе с тем эксперт сказал, что эвакуация российских граждан из Италии пока не предвидится. Тем не менее люди проявляют осторожность — объем бронирования падает. Однако Барзыкин обратил внимание, что туроператоры меняют маршруты своих автобусных туров по Италии, не заезжая в те города и области, где есть потенциальная возможность заразиться коронавирусом.

«Операторы продолжают продавать путевки в Италию. Бронирование туров в другие европейские страны идет без заметных изменений», — уточнил собеседник агентства.

Представитель турбизнеса добавил, что рекомендации по Ирану и Южной Корее не вызывают серьезной озабоченности, так как там очень мало российских туристов: «В Иране практически нет российских туристов. В Южной Корее есть какое-то число, но совсем немного, и эвакуировать их не придется».