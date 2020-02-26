Друг Захарченко: полковник «заработал» миллиарды и сбежал

Полковника МВД в отставке Сергея Терентьева ждет до 15 лет лишения свободы в случае, если в суде докажут, что многомиллионные доходы пришли к нему посредством получения взяток. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Максим Калинов, специализирующийся на делах о злоупотреблении должностными полномочиями.

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Информация о недвижимости экс-правоохранителя во Франции, а также о его связи с бывшим полковником МВД РФ Дмитрием Захарченко, осужденным в 2019 году за получение взяток и воспрепятствование правосудию, появилась в СМИ 25 февраля. «Учитывая, о каких доходах Терентьева говорят в СМИ, ему, скорее всего, инкриминируют получение взяток в особо крупных размерах, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Однозначно будет лишение свободы — возможно, до 15 лет — и арест имущества, которым он владеет», — заявил юрист.

Он добавил, что российские правоохранители должны будут направить в генпрокуратуру Франции ходатайство об оказании международной правовой помощи при аресте и конфискации имущества, нажитого в России преступным путем. Практика показывает, что зарубежные суды беспрепятственно дают на это разрешение только в случаях детального обоснования необходимости в аресте.

При этом, согласно Типовому договору о выдаче, принятому резолюцией 45/116 Генассамблеи от 14 декабря 1990 года, страны ООН должны согласиться на выдачу любого лица, разыскиваемого в запрашивающем государстве в целях судебного преследования за правонарушение.

«После того, как Генпрокуратура РФ отправит ходатайство об оказании международной правовой помощи, правоохранители Франции начнут преследование преступника. Это уже налаженная схема», — подчеркнул адвокат.

Данные о запуске проверки в отношении Терентьева опубликовал Telegram-канал Mash. «Газета.Ru» обратилась в Генпрокуратуру за подтверждением данной информации, однако там отказались дать оперативный комментарий.

О самом Терентьеве известно, что он начал карьеру в силовых структурах в 1994 году – дослужился до начальника главка МВД РФ по ЦФО, а в последние годы занимал должность официального представителя МВД в Абхазии.

За период с 2013 по 2014 год его родные, согласно информации СМИ, успели приобрести два больших участка в Серебряном Бору, стоимость которых оценивалась в 500 млн рублей. Родители Терентьева стали также владельцами апартаментов бизнес-класса за 80 млн рублей. А сам мужчина купил себе частный вертолет и дорогостоящую иномарку, сообщает Mash.

Telegram-канал отмечает, что если бы полковник копил на роскошь со своей зарплаты, то на это ему бы понадобилось 200 лет – без учета трат денег на еду.

Лишь в 2015 году правоохранитель по неизвестным причинам уволился. Спустя год после задержания экс-полковника МВД РФ Захарченко, он уехал заграницу. Как утверждает Mash, Захарченко и Терентьев были приятелями.

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Как отмечают СМИ, за 21 год службы фотографий Терентьева и данных о нем практически нет. В сети есть лишь декларация о доходах, в которой указано, что за 2014 год его заработок составил 2 млн 95 тыс. рублей – при этом из недвижимости за правоохранителем на тот момент числилась лишь половина квартиры в 80 кв. м.

Действительно, до недавнего времени упоминаний в сети о Терентьеве крайне мало. «Газете.Ru» разыскала лишь новость от 19 октября 2015 года, опубликованную изданием «Sputnik Абхазии».

Тогда на сайте МВД Абхазии появилась информация, что председатель одной из местных партий Алхас Квинциния незаконно использует автомобиль марки Toyoto Corolla, принадлежащий внутренним органам.

Однако сам чиновник уверял, что никогда не ездил на данной машине, потому что ею владел Терентьев, занимавший на тот момент пост представителя МВД Абхазии.

«Чтобы не было разговоров, я объясню. Эта машина представителя МВД России в Абхазии Сергея Терентьева. Он дружит с моим братом. Он уехал в Москву и сейчас находится там. Эта машина стояла у меня во дворе, где я проживаю со всей своей семьей. <…> Сотрудники милиции пришли и забрали машину», — объяснял Квициния.

В МВД подтвердили, что автомобиль, «находившийся в незаконном пользовании» чиновника, был возвращен в автопарк ведомства — Терентьев так и не дал тогда комментария по этому поводу.