«Бандитские схемы»: суд решил судьбу партизана Пирожка

Член украинской националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России) Игорь Пирожок получил четыре года колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения», – говорится в заявлении.

Пирожок был признан судом виновным в преступлениях по частям 1.1 и 2 статьи 282.2 и части 2 статьи 205.2 УК РФ – он организовал и участвовал в деятельности экстремистской организации и оправдывал терроризм. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима, кроме того – после отбытия срока ему запрещено пользоваться интернетом и администрировать группы в течение трех лет.

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На суде Пирожок частично признал вину, детали уголовного дела он комментировать отказался.

Игоря Пирожка задержали сотрудники ФСБ и МВД в апреле 2019 года в столичном регионе. Предварительное следствие установило, что в 2014 году он вступил на Украине в «Правый сектор» под псевдонимом Роман Чирка, а также создал партизанский отряд «Хорти» для войны против России.

Пирожок – ярый противник воссоединения Крыма с Россией и сторонник «евромайдана», сообщали СМИ.

Зимой 2018 года украинский националист прибыл в Московскую область, жил в регионе по разным конспиративным квартирам, занимаясь распространением идеологических и агитационных материалов. Так он стремился вовлечь россиян в деятельность «Правого сектора». После выдвижения в его адрес обвинения по статье 282 УК РФ по местам жительства и работы Пирожка в ходе обысков была изъята литература, символика экстремистской организации, обмундирование и снаряжение.

УФСБ по Москве и Подмосковью опубликовали запись длительностью 57 секунд, на которой запечатлено задержание Пирожка. На кадрах бойцы СОБР взламывают дверь в его квартиру. Видно, как задержанный представляется, называет дату рождения, а также заявляет, что «пока не очень понимает», за что его задерживают.

В «Правом секторе» заявили, что Пирожок действительно состоял в организации, но до 2014 года и на протяжении «очень недолгого времени». После этого мужчина «вообще не имел никакого отношения» к ней, сообщает портал «Громадьске» со ссылкой на пресс-секретаря организации Артема Скоропадского.

«После того, как он начал делать какие-то бандитские схемы, мы его выгнали. С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к «Правому сектору», — рассказывал представитель экстремистской организации.

Осенью 2018 года по ходатайству следствия в России заочно арестовали двух членов «Правого сектора» — Руслана и Марлена Мисиратовых. По данным СК, в 2015-2017 годах оба россиянина участвовали в публичной антироссийской акции, направленной на блокаду поставок продовольствия и сырья на территорию Крыма.

Братья Мисиратовы также были участниками боевых действиях против мирного населения Донбасса, занимая должности командиров боевых структурных подразделений «Добровольческого украинского корпуса» (запрещен в РФ, сформирован на базе «Правого сектора» — «Газета.Ru»). После заочного ареста братьев объявили в международный розыск.

В декабре 2018 года Московский окружной военный суд приговорил калининградца к восьми годам колонии строгого режима за намерение выступить в «Правый сектор» на территории Украины.

По версии следствия, россиянин в 2015 году через интернет связался с членами организации. Как сообщали в УФСБ по Калининградской области, мужчина планировал выехать на территорию Украины, чтобы пройти обучение в карательных подразделениях — в том числе в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Полученные навыки он хотел использовать для совершения терактов в Калининградской области, отмечали в ведомстве. В ходе обыска у мужчины в доме была обнаружена осколочная мина образца 1939 года.

В декабре 2019 года в Мурманске задержали 36-летнего россиянина, готовившего теракт у здания городской администрации. Сотрудники ФСБ поймали предполагаемого злоумышленника, когда тот доставал из тайника взрывное устройство «большой мощности». По данным ФСБ, задержанный — сторонник «Правого сектора».

*) «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация украинских националистов.