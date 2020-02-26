«Из мести»: в Саратове готовилось нападение на школу

Сотрудники ФСБ задержали в Саратове двоих подростков 14 и 15 лет — их подозревают в подготовке массового убийства, сообщает региональный Следственный комитет.

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По данным Центра общественный связей (ЦОС) ФСБ, силовики задержали школьников на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья и планировали изготавливать зажигательные смеси по рецептам из сети.

Ведомство обнародовало видео допроса подростков — в разговоре с правоохранителями они признались, что хотели совершить нападение на одну из местных школ, а начали задумываться о массовом убийстве еще год назад. На преступление, по словам несовершеннолетних, они хотели пойти из мести.

По словам одного из задержанных, атаковать школу планировалось в мае 2020 года — точную дату мальчики еще не выбрали. На вопрос о том, со сколькими людьми они хотели расправиться, один из школьников сообщил: «Мне все равно, а [мой друг] рассчитывал примерно на 40 человек».

Также сотрудникам ФСБ удалось установить, что подростки состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих «идеологию массовых убийств и суицида». Теперь против них возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 — п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Отметим, что ранее, 20 февраля, суд арестовал других подростков 17 и 16 лет, которые готовили похожую атаку в Керчи, сообщалось на сайте СК РФ. По ходатайству следствия суд отправил молодых людей под стражу до 18 апреля 2020 года.

Задержаны подростки были еще 18 февраля – тогда в их домах правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, которые были приобретены в сети. «Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — уточняли в ЦОС ФСБ.

Напасть школьники планировали на два образовательных учреждения. «Они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий», — поясняли в ведомстве.

Кроме того, молодые люди состояли в «интернет-сообществе неонацистов», а также сами были администраторами так называемых «групп смерти» в соцсетях и мессенджерах. Там предполагаемые злоумышленники призывали ровесников совершать подобные нападения.

В тот же день был задержан еще один 16-летний молодой человек в Курганской области. В ЦОС ФСБ пояснили, что он знал о подготовке терактов несовершеннолетними жителями Керчи, в связи с чем правоохранители взяли у него свидетельские показания.

Расследованием данного дела занялась специально созданная следственная группа, состоящая из опытных следователей-криминалистов, подчеркивали в СК.

Тем не менее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль, отдав поручение провести все следственные действия в кратчайшие сроки, а также установить причины и обстоятельства, которые привели к деструктивному поведению школьников.

Приступила к проверке в отношении подростков и уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева. «Проработаю моменты, состояли ли на учете, попадали ли в поле зрения. Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение», — рассказала омбудсмен РИА «Новости».

Она также сообщила о своем намерении посетить городскую школу №15 и Керченский морской колледж, где учились молодые люди. В свою очередь крымские власти пообещали, что будут контролировать подростков, находящихся в зоне риска.

«Нужно доходить до сердца каждого ребенка, вовлекать их, попечительские советы создавать. Если ребенок вовлечен, педагог первым поймет, есть ли проблема», — заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ТАСС.

Между тем Минобразования Крыма приняло решение провести комплексную проверку учебных заведений, в которых числились подростки. «Та система мер, которая на сегодняшний день разработана, в принципе работает эффективно, но бывают разные случаи, и это уже зависит от разных направлений, и в воспитании в том числе», — сообщала глава ведомства Валентина Лаврик.