ВОЗ бьет тревогу: коронавирус добрался до Испании

Эпидемия в 34 странах

— По состоянию на 26 февраля, коронавирус COVID-19 подтвержден у 80 994 людей по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. При этом скончались от заболевания 2 763, а выздоровели — 30 072.

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— Между тем, по данным ВОЗ, диагноз подтвержден у 80 239 человек. В то же время число летальных исходов достигло 2700. Всего новая инфекция настигла 34 страны.

Олимпиаду могут отменить

— За сутки число скончавшихся от коронавируса в Италии достигло 10. Всего на данный момент зарегистрировано 322 инфицированных в пяти регионах страны, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

— Кроме того, первые случаи заражения подтвердились за последний день в Алжире, Румынии, Австрии, Швейцарии и Испании. Отметим, что в Румынию инфекцию привез гражданин, вернувшийся недавно из Италии.

— Такое быстрое распространение коронавируса помощник главы ВОЗ и глава совместной группы экспертов международной организации и Китая Брюс Эйлворд объяснил слишком поздней подготовкой стран к вспышке заболевания.

— Между тем коронавирус добрался и до чиновников — замглавы минздрава Ирана сообщил 25 февраля, что подхватил инфекцию. При этом госсекретарь США Майкл Помпео считает, что власти Ирана могут скрывать данные об истинных масштабах распространения инфекции в стране.

— В это же время США готовит свою вакцину против коронавируса. Ее уже могут испытать на людях в течение полутора месяцев, но для повсеместного применения она будет готова через год-полтора, сообщил глава института здоровья страны.

— В то же время мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу вспышки коронавируса в мире.

— Одно из самых резонансных заявлений сделал член МОК Дик Паунд. Он сообщил, что Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа, могут отменить, если их организаторы до конца мая не подтвердят, что коронавирус в Японии находится под контролем.

Рынки обвалились из-за коронавируса

— Роспотребнадзор обратился к россиянам с рекомендацией не посещать Италию, Южную Корею и Иран до стабилизации в этих странах обстановки с коронавирусом.

— Посольство РФ в Испании сообщило, что установило связь с супружеской парой из РФ, которая отдыхает в отеле на Канарах, где у одного из иностранных туристов зафиксировали коронавирус.

— Ситуация с эпидемией сказывается на торгово-экономических отношениях России и КНР, сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

— Между тем коронавирус не просто сказался на международном и российском рынках, но и привел к их обвалам. Так, первый 25 февраля пережил максимальное падение с апреля 2018 года.