«Черная зависть»: как гаишник объяснил покупку 22 квартир

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры — на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей. Об этом сообщил телеканал НТВ.

При этом, по данным портала «МОЕ! Online», судья Раиса Боева, которая должна была рассматривать дело Качкина, отказалась от него в связи с тем, что имеет родственников в прокуратуре одного из районов города — это по закону нарушает объективность расследования. Теперь исковое заявление будет рассматривать другой состав суда.

Как передает СМИ, перед судом Игорь Качкин подал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а его родителей представлял адвокат Ирина Чернышева. Она рассказала, что позиция ответчиков будет сводиться к следующему: они не обязаны доказывать происхождение 50 млн рублей, на которые было приобретено недвижимое имущество, которые прокурор требует обратить в доход государства.

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По данным «Вести.Воронеж», в середине февраля прокуратура Воронежской области проводила проверку контроля за расходами полицейского, в рамках исполнения закона о противодействии коррупции — в ходе расследования у его родителей обнаружили 31 объект недвижимости общей стоимостью 63 млн рублей. Сам же Качкин участвовал в сделках купли-продажи на 23,3 млн рублей от имени матери.

Доходы на покупку девяти объектов недвижимости семье Качкиных удалось подтвердить. Однако выяснить откуда появились 50 млн рублей еще на 22 объекта, так и не удалось. Поэтому прокуроры решили изъять имущество в доход государства.

Отец полицейского Николай Качкин назвал обвинения клеветой и черной завистью. Пенсионер уверяет, что заработал все своим честным трудом, а особняк площадью 270 квадратных метров он построил еще в 1992 году, когда занимал должность директора мебельного комбината. Сейчас, по его словам, он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. При этом, как признался отец подполковника, дела с его предприятиями сейчас идут не лучшим образом.

Мужчина рассказал СМИ, что невиновность его сына будет доказана в суде. «И тот, кто это затеял, написал, он, наверное, не знает, что такое бумеранг», — заявил он. Добавив, что терять ему нечего.

Как сообщил телеканал НТВ, в воронежском управлении МВД считают, что повода для увольнения Качкина нет, ведь многомиллионное имущество принадлежит его родителям.

Сам подполковник сказал, что происходящее — это «эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке». Игорь Качкин подчеркивает, что принимал участие в сделках по приобретению квартир на законных основаниях — по доверенности.

Между тем в России большая редкость, когда иски о «конфискации» недвижимости, денег и ценностей чиновников оканчиваются без уголовных дел. Рекорд по обращению имущества в доход государства прокуроры поставили в связи с делом полковника полиции Дмитрия Захарченко.

У офицера и его родственников забрали денег и имущества на 9 млрд рублей. Большую часть этого — 8,5 млрд рублей нашли в разной валюте при обысках у Захарченко и его родственников. Подозреваемые не смогли объяснить происхождение финансов. Эти суммы также несопоставимы с теми, что были доказаны в суде как взятки.

В Никулинский суд Москвы по поводу изъятия богатств полковника Захарченко обращались представители Генпрокуратуры РФ. Конфискованные деньги и средства от продажи недвижимости поступили на счет Казначейства России. В феврале 2020 года стало известно, что Росимущество пытается выселить из единственного жилья 12-летнюю дочь осужденного полковника.

Как передавала газета «Коммерсант», жилье обыскали и опечатали. Квартиру на Якиманке обратил в доход государства Никулинский райсуд вместе с другим имуществом семьи офицера. Однако права пользования квартирой девочку и ее мать никто пока не лишал.