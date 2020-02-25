Против воров: в РПЦ определили места установки камер в храмах

Русская православная церковь (РПЦ) официально сообщила, что в храмах будут устанавливать видеокамеры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Правового управления Московской патриархии игуменью Ксению Чернегу.

«Во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан», – заявила она.

По словам Ксении, камеры будут размещать, учитывая внутренние установления РПЦ. Их не будут ставить в алтарях и исповедальнях, а также в братских и сестринских корпусах монастырей. Игуменья добавила, что видеонаблюдение в таких случаях можно заменить «периодическими обходами».

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Кроме того, ставить камеры будут только в соборах, вместимость которых выше 500 человек.

Решение о необходимости установки камер будет принимать комиссия, возглавляемая правящим архиереем или уполномоченным им лицом. Если в храме не проводят на регулярной основе богослужения (реже раза в неделю) и туда не приходят паломники, то тогда камеры можно не ставить. «Кстати, камеры видеонаблюдения можно отключить, что хорошо известно даже детям», – добавила Ксения. Она отметила, что по решению настоятеля камеры могут выключать в момент проведения индивидуальных таинств – крещения, венчания или отпевания.

Соответствующее постановление правительства, подытожила игуменья, затрагивает публичные богослужения и другие религиозные обряды.

Об установке камер «во всех зданиях РПЦ, даже маленьких сельских церквях» сообщили на прошлой неделе некоторые Telegram-каналы. Пробовать такую новинку будут сначала в Тульской епархии, говорили авторы сообщений. В РПЦ эти заявления опровергли – размещать камеры в маленьких церквях не будут, и пилотных проектов также проводить не планируется.

Крупный скандал, связанный с РПЦ, разгорелся на прошлой неделе из-за слов протоиерея Димитрия Смирнова. «Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все», — сказал он на встрече с православными активистами о женщинах, живущих в гражданском браке. Он также обвинил мужчин, не желающих идти в ЗАГС или вести свою любовницу под венец, в безответственности и блуде.

Вскоре после этого Смирнов заявил, что извиняться за свои слова он не намерен. «Я никого не оскорбил. Я специально выбрал это острое слово [проститутка], чтобы привлечь внимание к проблеме», — подчеркнул он.

По словам отца Димитрия, мужчине можно предъявить претензию за «пользование» женщиной, а женщине — за согласие на такую форму «бесплатной проституции». «Она не жена. А содержанка, если он ее содержит», — добавил священник.

Вскоре после этого глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего «бесплатными проститутками» женщин, живущих с мужчинами в незарегистрированном браке. Иерарх заявил, что священник вряд ли хотел кого-то обидеть.

«Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно», — посетовал Иларион.

Митрополит подчеркнул, что приносит извинения «тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника».

Впоследствии отец Димитрий заявил, что его позицию исказили и он полностью поддерживает женщин. Протоиерей раскритиковал неготовность мужчин вести женщину в ЗАГС, назвав это «подлостью». Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва, комментируя слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке, призвал его «употреблять термины по назначению».

Подобные неоднозначные высказывания Смирнов делает уже не в первый раз. В апреле прошлого года он заявил, что России «как государству русскому, осталось лет 30», после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане. При этом священник напомнил, что Византия в свое время была центром мира, а сейчас «и не пахнет этой Византией».